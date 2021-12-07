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Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi

07.12.2021 11:13

Son dakika gelişmesine göre Henüz adı bile konulamadı.

Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi

SİVAS - Kalp yetmezliği ile dünyaya gelen 5 günlük bebeğin henüz adı bile konulamadı, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Sivas'ta Numune Hastanesinde Alender ve Halime Maçın çiftinin bebekleri kalp yetmezliği rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Aynı zamanda hiper tansiyonu bulunan beş günlük bebeğin tedavisine devam edilebilmesi için Ankara'ya gitmesi gerekti. Henüz ismi dahi konulamayan bebek bugün kara ambulansı ile Nuri Demirağ Hava Limanı'na götürüldü. Buradan Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansa Ankara'ya nakledildi.

Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi
Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi
Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi
Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi

Ankara, Sivas, Kalp, Uçak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Henüz adı bile konulamadı...Uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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