Üye Girişi
Son dakika... Prof. Dr. İlker Durak: "Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var" - Son Dakika

Son dakika... Prof. Dr. İlker Durak: "Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var"

08.01.2022 10:16

Son dakika habere göre Prof. Dr. İlker Durak: "Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var"ANKARA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Durak, "Doğrudan doğruya virüsü öldüren bitkiler var. Bunlarla ilgili binlerce bilimsel çalışma var.

Prof. Dr. İlker Durak: "Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var"

ANKARA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Durak, "Doğrudan doğruya virüsü öldüren bitkiler var. Bunlarla ilgili binlerce bilimsel çalışma var. Bunları insanlara kullandırmak lazım" dedi.

Hayatının 30 yılını, bitkilerin; hastalıklara karşı etkilerini ve vücut direncine olan katkılarını araştırarak geçiren Prof. Dr. İlker Durak, salgın hastalıklara karşı bitkisel besinlerin daha fazla kullanılması gerektiğini söyledi. Durak, insanlık tarihi boyunca salgın hastalıkların olduğunun ve bu tür hastalıklarla mücadele için bitkisel besinlerden yardım alındığına dikkati çekti.

"Savunma sisteminin güçlü tutulması için özel tedbirlerin alınması lazım"

İHA muhabirine konuşan Prof.Dr. İlker Durak, bitkisel besinlerin hastalıkla mücadele tarihinin çok eski olduğunu ve vücudun savunma mekanizması açısından oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Tüm insanlık Covid-19 ile virüslerin ve enfeksiyonun önemini kavradı. Çünkü bunlar toplum için ciddi bir risk oluşturdu. Hem sağlık açısından hem ekonomik yıkım açısından önemli sonuçları olan bir durumla karşı karşıyayız. Durum böyle olunca da hastalığa karşı koruyucu faktörler önemli oluyor. Bilhassa savunma sisteminin güçlü tutulması için özel tedbirlerin alınması lazım" dedi.

"Sağlıklı beslenemeyen toplumlarda güçlü bir savunma mekanizması oluşması mümkün değil"

Vücudun savunma sistemini güçlü tutmak için çeşitli yöntemler ve bazı zorunlulukların olduğunu söyleyen İlker Durak, "Güçlü savunma sistemi sağlık yaşam kuralları ile yakından alakalıdır. Bu bakımdan temiz bir çevrede yaşamak çok önemlidir. Biz son yıllarda toprağı, suyu, havayı kirlettik. Bunlar sağlığımıza olumsuz olarak yansıyor. Bir diğer faktör ise sağlıklı yaşam kurallarını unutur hale gelmemiz. İnsanlar sabahtan akşama kadar bir masa başında oturuyor. Günlük toplam 500 adımı bulmayan çok fazla insan var. Halbuki vücut makinası çalışmayla güçlü kalabilir. Bu açıdan buna dikkat etmek gerekir.

Günümüzün modern toplumlarında hayat çok stresli geçiyor, insanları ister istemez daha gergin yapıyor. Bu durum vücut savunma sistemini zayıflatan önemli bir faktör. Ama hepsinden daha önemli diyebileceğimiz bir diğer faktör sağlıklı beslenme konusudur. Sağlıklı beslenemeyen toplumlarda güçlü bir savunma mekanizması oluşması mümkün değil. Sağlıklı beslenmenin de şartları var. Beslendiğimiz besinlerinde sağlıklı olması gerekiyor. Besinler sağlıklı olmalı ki bu besinler aldıktan sonra güçlü bir savunma yapalım" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar binlerce yıl doğal bitkiler, doğal baharatlarla ve bitki tohumlarıyla bu gücü kullandı"

Beslenmede besinlerin dengeli kullanılmasının gerekliliğine, bunların hastalığa yakalanmada ve atlatılmasında önemli etken olduğuna dikkat çeken Durak, "İnsanlık tarihi boyunca bu tür enfeksiyonlara ve pandemilere karşı doğal koruyuculuk yapmış olan bitkiler, baharatlar ve tohumlar var. Bunlardan bizlerinde istifade etmesi gerekiyor. Koruma amaçlı olarak bunlar çok önemli. Bunlar antiviral özellikleri dolayısıyla virüsle bünye karşılaştıkları zaman doğrudan etki oluşturması bakımından önemli. Mesela meyan kökü, tarçın, kekik tarih boyunca insanların bu tür enfeksiyonlara karşı direnç geliştirmesinde önemli olmuştur. İnsanlığın kimyasal ilaçlarla tanışması 100-150 yıllık bir geçmişe sahip. Halbuki insanlar binlerce yıl doğal bitkiler, doğal baharatlarla ve bitki tohumlarıyla bu gücü kullandı ve sağlıklı olarak yaşamanın yollarını aradı" diye konuştu.

"Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var"

Günlük hayatta olmayan doğal besinlerin insanların hayatına girmesinin önemli olduğunu belirten Durak, "Doğrudan doğruya virüsü öldüren bitkiler var. Bunlarla ilgili binlerce bilimsel çalışma var. Bunları insanlara kullandırmak lazım. Savunma sistemini doğrudan doğruya aktif eden bitkiler var. Mesela ekinezya. Bu bitkinin savunma sistemini aktive ettiğine dair yüzlerce çalışma var. Yine Anadolu'da herkesin bildiği kitre var. Bunlardan istifade etmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

Son dakika... Prof. Dr. İlker Durak: Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var
Son dakika... Prof. Dr. İlker Durak: Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var
Son dakika... Prof. Dr. İlker Durak: Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var

YORUMLAR
500

Ankara Üniversitesi, İhlas Haber Ajansı, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Prof. Dr. İlker Durak: 'Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var' - Son Dakika


Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım         
10:11
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni" sözlerinde dans etti Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni" sözlerinde dans etti         
10:04
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi Elinde sigarayla uykuya daldı, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
07:52
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19

Son Dakika Haberleri
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
10:09 BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı
10:09 Bordo mavililerde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor
10:03 Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?
09:55 Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor
09:35 Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı
09:34 Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim
09:31 ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo 6 ayda 40 kiloyu nasıl verdi?
09:22 Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı
09:20 Tatilcilere kötü haber! Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, yazın iki katı olacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 10:26:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Prof. Dr. İlker Durak: "Doğrudan virüsü öldüren bitkiler var" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement