Songül Alyaz\'ın böbrek bağışı, eşi Nurdoğan Alyaz\'ı 8 günde sağlığına kavuşturdu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden ve diyaliz tedavisine başlayan Nurdoğan Alyaz, karısının böbreğini bağışlamasıyla sağlığına kavuştu.

Hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan Nurdoğan Alyaz'ın hastalığı zamanla ilerledi. İlaç tedavisine rağmen böbrek yetmezliği son evreye ulaşan Alyaz, diyaliz tedavisine başladı ve çalışamaz duruma geldi.

Eşinin diyalize bağlı yaşamını sürdürmesini istemeyen Songül Alyaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezine başvurarak böbreğini bağışlamak istedi.

Yapılan tetkiklerde nakil için uygun olduğu belirlenen Songül Alyaz'ın böbreği, Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt'un gerçekleştirdiği operasyonla eşine nakledildi.

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın ardından Songül Alyaz kısa sürede ayağa kalkarak eşine refakat etmeye başladı. Nakilden 8 gün sonra Nurdoğan Alyaz'ın böbrek değerleri normale döndü.

"Eşimin diyalize bağlı yaşamasını istemedim"

Prof. Dr. Cabir Alan, gazetecilere, hastanın 10 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı aldığını ve bir süre ilaç tedavisiyle takip edildiğini söyledi.

Hastalığın ilerlemesiyle diyaliz tedavisine başlandığını belirten Alan, "Songül Hanım, eşinin diyaliz makinesine bağlı hayatını devam ettirmesini istemediğinden hiç düşünmeden donör olmayı kabul etti. Biz de laparoskopik yöntemle Songül Hanım'ın sol böbreğini alarak Nurdoğan Bey'e naklettik. Ameliyatının ardından 8'inci günde böbrek değerleri tamamen normale döndü." dedi.

Alan, hipertansiyon ve diyabetin böbrek yetmezliğinin önemli nedenleri arasında bulunduğunu belirterek, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt da böbreğin kapalı yöntemle alınmasının ardından vericinin kısa sürede günlük yaşamına dönebildiğini ifade etti.

Canlı vericili böbrek nakillerinde başarılı sonuçlar alındığını belirten Kurt, kadavradan organ bağışının artırılması gerektiğini söyledi.

"Herkesin bağışçı olmasını öneriyorum"

Songül Alyaz ise eşinin diyalize girmeye başlamasının ardından böbreğini bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Ameliyatın kapalı yöntemle gerçekleştirilmesi sayesinde kısa sürede ayağa kalktığını anlatan Alyaz, "Çok kolay bir şey. Herkesin bağışçı olmasını öneriyorum. Değerlerinin yükselmesi beni çok mutlu ediyor. O duygu başka bir şey." diye konuştu.

Nurdoğan Alyaz da 10 yıldır hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirterek, eşinin böbreğini bağışlamasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Diyalize başladığında durumunu kabullendiğini anlatan Alyaz, "Ben diyalize girerim, nasıl olsa ömrüm bitti dedim. Ama eşim bunu kabul etmedi. 'Ne olursa olsun vereceğim.' dedi ve böbreğini verdi. Şimdi çok sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.