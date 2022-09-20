Tarsus Devlet Hastanesi yeni binasına taşınıyor

Tarsus Devlet Hastanesinin, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınma işlemleri başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, hastanenin 2018'de yapımına başlanan 600 yataklı yeni hizmet binası tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, hastanenin taşınma işlemlerinin başladığını bildirdi.

Hastanede, 112 poliklinik odası, 16 ameliyathane ve 880 araçlık otopark olduğunu belirten Ceviz, "Taşınma süreci tamamlandığında Tarsus'ta yaşayan vatandaşlar hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Bu hastanemizin tamamlanmasıyla 544 olan kamu yatak kapasitesi 600'e çıktı. İhtiyaç olması halinde 832 yatağa kadar da kapasiteyi arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ceviz, sağlık merkezinin hekim kadrosunun da güçleneceğini işaret ederek, "Güçlenecek kadromuz, yeni hizmet binamız ve hizmet birimlerimizle Tarsus halkımıza ve Çukurova bölgemize daha iyi hizmet verebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.