Tarsus Devlet Hastanesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika
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Tarsus Devlet Hastanesi yeni binasına taşınıyor

20.09.2022 17:19
Tarsus Devlet Hastanesi yeni binasına taşınıyor

Tarsus Devlet Hastanesinin, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınma işlemleri başladı.

Tarsus Devlet Hastanesinin, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınma işlemleri başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, hastanenin 2018'de yapımına başlanan 600 yataklı yeni hizmet binası tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, hastanenin taşınma işlemlerinin başladığını bildirdi.

Hastanede, 112 poliklinik odası, 16 ameliyathane ve 880 araçlık otopark olduğunu belirten Ceviz, "Taşınma süreci tamamlandığında Tarsus'ta yaşayan vatandaşlar hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Bu hastanemizin tamamlanmasıyla 544 olan kamu yatak kapasitesi 600'e çıktı. İhtiyaç olması halinde 832 yatağa kadar da kapasiteyi arttırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ceviz, sağlık merkezinin hekim kadrosunun da güçleneceğini işaret ederek, "Güçlenecek kadromuz, yeni hizmet binamız ve hizmet birimlerimizle Tarsus halkımıza ve Çukurova bölgemize daha iyi hizmet verebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Tarsus, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tarsus Devlet Hastanesi yeni binasına taşınıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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