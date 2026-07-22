Tarsus'ta fırın denetimlerinde haşereli hamur tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta fırın denetimlerinde haşereli hamur tespit edildi

Tarsus\'ta fırın denetimlerinde haşereli hamur tespit edildi
22.07.2026 18:20  Güncelleme: 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Belediyesi ekiplerinin pide ve simit fırınlarında yaptığı denetimlerde 660 kg hamurda haşere tespit edilerek imha edildi. Bir işletmeye 17 ayrı uygunsuzluktan 17 idari para cezası uygulandı. Belediye Başkanı Ali Boltaç, halk sağlığı için taviz vermeyeceklerini belirtti.

Tarsus Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki pide pişirim ve simit fırınlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, 660 kilogram hamurun içinde haşere tespit edilerek imha edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamaları belirlenen işletmeler hakkında idari işlem başlatılırken, bir işletmeye 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 idari para cezası uygulandı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren pide pişirim ve simit fırınlarında gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, 'Alo 153 TİM' hattına ulaşan ihbarlar doğrultusunda mevzuata aykırı uygulamalar belirlenen işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı.

Tarsus Belediyesi Gıda Güvenliği Şefliği koordinasyonunda yürütülen incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, üretim alanlarının fiziki şartları, hijyen standartları ile personelin kurallara uygunluğu titizlikle değerlendirildi. Kontroller sırasında, ekmek üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 660 kilogram hamurun içerisinde haşere tespit edilmesi üzerine söz konusu hamur imha edildi. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında yasal süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerde bir işletmede tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Halkımızın sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermiyoruz. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Toplum sağlığını riske atabilecek her türlü olumsuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, Ali Boltaç, 3. Sayfa, Sağlık, Tarsus, Simit, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tarsus'ta fırın denetimlerinde haşereli hamur tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta fırın denetimlerinde haşereli hamur tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.