Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika
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Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi

06.04.2022 09:52

- Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi.

- Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Bağımlılıkla mücadele çalıştayı', Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Çalıştay da ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı. Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediye Başkanlığı, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tatvan Emniyet Müdürlüğü, Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile sivil toplum kuruluşları, imam ve minibüs şoförleri olmak üzere yaklaşık 50 kişi katılım sağladı. Katılımcılar her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinde bulundu.

Çalıştayın amacının ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak olduğunu belirten Sosyolog Nermin Doğan Kanşiray; "Çalıştayı alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, davranışsal yani teknoloji, oyun, kumar bağımlılığı, tütün ve sigara bağımlılığı adı altında 4 ana başlıkta topladık. Çalıştayımızın amacı, özellikle ilçemizde mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Çözüm önerilerini ortaya koyarken kişisel fikirleri ön planda tutuyoruz. 50 katılımcımız var ve onların fikirleri bizim için çok önemli. Her grupta yaklaşık 10 kişi fikirleri derleyip bir şekilde çözüm önerisi bulmaya çalışıyor. Çalıştayımıza kurum yöneticileri, riskli mahallelerin muhtarları, taksi şoförleri, minibüs şoförleri ve konuyla ilgisi olan herkesi dahil ettik. Çalıştayın sonucunda elde ettiğimiz çözüm önerilerini bir rapor halinde sentezleyip mevcut sorunumuzun çözümüne yönelik kullanacağız" dedi

Bağımlılıklar ile alakalı eğitim ve tedavi merkezlerinin kurulması gerektiğini söyleyen İmam Behzat Karaaslan ise, "Gençlerin başıboş bırakılmaması için böyle bir çalıştay düzenlediler. Çözüm bu tek değildir, maneviyat esastır. Bizim gençlerimiz maneviyattan uzaklar. Manevi yönden çocuklarımız eksik kalmışlar. Biz çocuklarımıza sahip çıkarsak, komşumuzu çocuğunu kendi çocuğumuz gibi görürsek mahalleye o topluma huzur gelir. Devletin buna el atması gerekiyor. Devlet eliyle bu çözüme kavuşabilir. Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili eğitim ve tedavi merkezleri kurulmalıdır. Bu şekilde yapılırsa bu illetten gençlerimizi, toplumumuzu ve mahallemizi kurtarabiliriz. Bu konuların hutbelerde ve vaazlarda dile getirilmesi gerekiyor. Bu tür bağımlılıklar Kur'an-ı Kerim'de de dile getiriliyor. Bize düşen ise insanlara bunu söylemektir. Yılda bir veya 2 defa bunu dile getirmek yetmiyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu illete müptela olmuşlar. Bu çalıştayı destekleyen ve illeti bizden uzaklaştırmaya destek olan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Çalıştay, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi
Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi
Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi

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Uyuşturucu, Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tatvan'da 'Bağımlılık ile mücadele çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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