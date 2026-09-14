Tavşanlı\'da hayvan pazarında denetim, belgeler tek tek incelendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayvan pazarında denetim gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların kimlik, sağlık ve sevk belgelerini kontrol etti.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hayvan pazarında kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde pazara getirilen hayvanların kimlik ve sağlık kontrolleri yapılırken, sevk belgeleri de incelendi. Ekipler ayrıca hayvan hareketlerini kontrol ederek mevzuata uygunluk yönünden incelemelerde bulundu.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.