TEB Başkanı Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını istedi - Son Dakika

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Üney, yazılı açıklamasında, TEB olarak Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı veya ithaline izin verdiği beşeri tıbbi ürün, tıbbi mama, tıbbi cihaz ve malzemelerde KDV'nin kaldırılmasına ilişkin ilgili mercilere talepte bulunduklarını hatırlattı.

Bu çerçevede bebek mamaları, hasta bezleri ve tıbbi cihazlara uygulanan KDV oranlarının yüzde 8'e düşürüldüğünü anımsatan Üney, bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

İnsan sağlığı üzerinde hayati önem taşıyan ilaçların, tüketimi ertelenemeyecek sağlık ürünleri olduğuna dikkati çeken Üney, "Bu kapsamda hastaların en uygun koşullarda ilaca erişimlerinin sağlanabilmesi için TEB olarak ilgili başvurularımızda da belirtildiği gibi ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

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