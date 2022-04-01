TEB Başkanı Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

TEB Başkanı Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını istedi

01.04.2022 14:14
TEB Başkanı Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını istedi

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Üney, yazılı açıklamasında, TEB olarak Sağlık Bakanlığının ruhsatlandırdığı veya ithaline izin verdiği beşeri tıbbi ürün, tıbbi mama, tıbbi cihaz ve malzemelerde KDV'nin kaldırılmasına ilişkin ilgili mercilere talepte bulunduklarını hatırlattı.

Bu çerçevede bebek mamaları, hasta bezleri ve tıbbi cihazlara uygulanan KDV oranlarının yüzde 8'e düşürüldüğünü anımsatan Üney, bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

İnsan sağlığı üzerinde hayati önem taşıyan ilaçların, tüketimi ertelenemeyecek sağlık ürünleri olduğuna dikkati çeken Üney, "Bu kapsamda hastaların en uygun koşullarda ilaca erişimlerinin sağlanabilmesi için TEB olarak ilgili başvurularımızda da belirtildiği gibi ilaçlarda uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılması talebimizi yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

???????

YORUMLAR
500
Kızılay'da, kazanlar Diyarbakır'da ramazan ayında sıcak AŞ için kaynayacak Kızılay'da, kazanlar Diyarbakır'da ramazan ayında sıcak AŞ için kaynayacak Son dakika haberleri... Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde 2,5 yılda 3 bin 900 bebek dünyaya geldi Son dakika haberleri... Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde 2,5 yılda 3 bin 900 bebek dünyaya geldi

Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TEB Başkanı Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: TEB Başkanı Üney, ilaçta uygulanan yüzde 8 KDV'nin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement