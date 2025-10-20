Tedaviyle Meme Kanserini Yenen Hemşireden Önemli Tavsiye - Son Dakika
Sağlık

Tedaviyle Meme Kanserini Yenen Hemşireden Önemli Tavsiye

20.10.2025 12:16
46 yaşındaki hemşire Aysel Özcan, kadınlara düzenli muayene ve doktora gitmeyi ihmal etmemelerini önerdi.

Kayseri'de tedaviyle meme kanserini yenen 46 yaşındaki hemşire Aysel Özcan, kadınlara doktora gitmeyi ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesinde görevli Özcan, 6 yıl önce yakalandığı meme kanserini çeşitli tedavilerle 1 yılda yendi.

Sağlığına kavuşmasının ardından tekrar görevine dönen Aysel hemşire, hastalara yardımcı olmaya devam ediyor.

Hemşire Aysel Özcan, AA muhabirine, kitleleri tesadüfen hissettiğini ve arkadaşlarının da yönlendirmesiyle doktora başvurduğunu söyledi.

Tedavisinin çok hızlı başladığını anlatan Özcan, ultrason ve gerekli işlemlerin ardından kemoterapi aldığını belirtti.

Özcan, ameliyatla göğsündeki kitlelerin çıkarıldığını, sonrasında ise radyoterapi tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Tedavi sürecini "üzücü, yorucu ve stresli" bir dönem olarak nitelendiren Özcan, "Tedavilerim 1 yıl kadar sürdü. Tedaviye yılbaşında başlamıştık. Doktorlarım 'Seneye yılbaşına sapasağlam geri döneceksin' demişlerdi, öyle de oldu. Tekrar görevime başladım." dedi.

Bir gün meme kanserine yakalanacağını hiç aklına getirmediğine dikkati çeken Özcan, "Kendimi çok sağlıklı görürdüm, öyle kolay kolay doktora giden biri değildim. Bunların benim başıma geleceğini düşünmezdim ama öyle düşünmemek gerekiyormuş. Herkes her şeyi yaşayabilirmiş. Bir anda deprem yaşıyorsunuz ama geçiyor. O deprem vücut olarak da yaşıyoruz ama sonrasında düzeliyor." diye konuştu.

Kadınların kesinlikle kendilerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Özcan, "Düzenli olarak vücutlarını kontrol etsinler, doktora gelmeyi ihmal etmesinler, korkmasınlar. Kötü, yorucu, üzücü bir süreç ama devamı güzel." ifadesini kullandı.

Meme kanserine multidisipliner yaklaşım

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren ise erken yaşta meme kanseri tanısı aldığı için Özcan'a genetik değerlendirme yaptıklarını anlattı.

Özcan'da genetik olarak herhangi bir meme kanseri taşıyıcılığı saptanmadığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Meme koruyucu cerrahi yöntemle Aysel hemşirenin yalnızca memesindeki kitleyi aldık. 5'inci yılını tamamladığı için kanseri atlattı diyebiliriz. Bize ele gelen kitleyle başvurmuştu. Niye meme kanseri konusunda farkındalığı konuşuyoruz çünkü belki daha öncesinde düzenli klinik meme muayenesi ya da kendi kendine düzenli muayene olsaydı, ele gelen kitle olmadan da biz bu hastaları saptayabiliyoruz. Kayseri Şehir Hastanesi olarak genel cerrahi kliniği, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkoloji ve genetik klinikleri olarak meme kanserini multidisipliner ekiple tedavi ve takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Meme Kanseri, kayseri, Sağlık, Kadın

