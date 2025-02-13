Tek Ameliyatla İki Pil Tedavisi

Sağlık

Omurilik pili ve mesane pili birleşti: Tek ameliyatla iki tedavi

İSTANBUL - Tıp teknolojilerinde yaşanan son gelişmelerle omurilik pili ve mesane pili, tek ameliyatla hastalara uygulanabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Mustafa Kılıç, yöntemin omurilik felçli hastaların tedavisi için de büyük bir gelişme olduğunu ifade etti.

BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Mustafa Kılıç, mesane pili ve omurilik pili ameliyatlarında yaşanan gelişmelere değinerek, bu iki pilin tek ameliyatla vücuda takılabildiğini belirtti. Böylece, idrar, büyük abdest kaçırma gibi rahatsızlıklar ile nöropatik ağrılar ve vasküler problemlerin tek ameliyatla çözülebildiğini vurguladı.

"Tümör ya da prostat, pil tedavisine engel"

Mesane pilinin en çok idrar ve büyük abdest kaçırma problemi olan hastalara uygulandığını belirten Doç. Dr. Kılıç, "Mesane pili, halk arasında çok iyi bilinmemekte. En çok uyguladığımız hasta grubumuz idrar ve büyük abdest kaçıranlar. Bunun yanında intersistit dediğimiz kronik pelvik enfeksiyonları ve pelvik ağrısı gibi hastalıklarda uygulayabiliyoruz. Mesane pilini lokal anestezi altında kapalı yöntemle yerleştiriyoruz. Ameliyattan sonra hastalarımızın pil programlama ve ayarlama aşamaları oluyor" dedi. Kılıç, sinirleri uyararak tedaviyi sağlayan mesane pilinin uygulanabilmesi için mesanede veya genital bölgede tümör ya da prostat bulunmaması gerektiğini belirtti.

"Yüzde 50'nin üzerinde sonuçlar başarılıdır"

Ameliyatının yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü belirten Doç. Dr. Kılıç, "Burada hasta iyi seçilmeli, hasta kriterleri çok önemli. Özellikle tüm tedavilerin denenmiş olması gerekiyor. Artık yapacak bir şey yoksa hasta idrar ve büyük abdest kaçırıyorsa ya da kronik kabızlığı varsa ve hiçbir şekilde çözümlenemiyorsa, kronik enfeksiyonlar geçiriyor ve çözümlenemiyorsa mesane pilini konsey kararıyla uyguluyoruz. Yüzde 50'nin üzerinde sonuçlar bizim için başarılı sayılıyor. Çok daha fazla fayda gördüğümüz hastalarımız da oluyor fakat buradaki kriter hastanın hayat kalitesini yüzde 50'nin üzerinde artırmak. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmasa bile bazı hastalarda yüzde 50, bazılarında yüzde 70-80 oranlarında hastanın hayat kalitesini artırıyor" dedi.

Nöropatik ağrıların çözümü omuriliği pili

Omurilik pilinin uygulama alanlarına da değinen Doç. Dr. Kılıç, "Omurilik pili doktorlar arasında da endikasyon konusunda en çok konuşulan konulardan biri. Omurilik pilini en çok nöropatik ağrılarda uyguluyoruz. Bu ağrılar, diyabete bağlı olabilir, sinir hasarına bağlı olabilir ya da hasta omurga ameliyatı olmuştur, buna bağlı gelişen nöropatik ağrılarda omurilik pili tedavisini uygulamaktayız. Fantom ağrılar, vasküler patolojiler, bacaklarda damarsal patolojilere bağlı oluşan yaralarda ya da damarsal problemlerde de yine omurilik pili uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

Omurilik felci hastaların tedavisinde omurilik pilinin büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nöropatik ağrı ya da bacaklarında beslenme problemleri varsa, omurilik tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi ile birlikte hem damarsal olarak hastaların beslenmeleri artacaktır hem nöropatik ağrılarına faydası olacaktır. Bazı hastalarımızda fizik tedavi teşviki vererek fonksiyon olarak iyileşmeler gözlemleyebiliyoruz. Bu yüzden, bu tedavileri omurilik felçlisi hastalarda çok dikkatli uygulamak gerekiyor. Total kesi hastalarında uygulamıyoruz. Aşağıya sinir iletimi tamamen koptuğu için pek uygulamak istemiyoruz. Bunun haricindeki omurilik yaralanmalarında omuriliği tedavisi uygulayabiliriz."

Kök hücre tedavisiyle birlikte olumlu sonuçlar veriyor

Son çalışmalarla iki pilin tek ameliyatla uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Kılıç, "Bu tedavinin yanında Bakanlık onaylı mezenkimal kök hücrelerde bazen uygulanabiliyor. Bunların birçoğu çalışma aşamasında ve güncel konular. Yeni çıkan pillerle birlikte, mesane piliyle omurilik pilini tek tedavide uygulayabiliyoruz. Mesela hasta omurilik felci hastası, hastanın şiddetli nöropatik ağrıları, vasküler problemleri aynı zamanda idrar ve büyük abdest kaçırma sorunu varsa, bu hastalarda iki ameliyatı tek pille yapabiliyoruz. En güncel uygulama bu. Uygun hastalarda, omurilik felçli hastalarda uygulanabilir. Bu tedaviyi uyguladığımızda hasta direkt ayağa kalkacak diye bir şey maalesef söz konusu değil. Hastaya sağlayabileceğimiz artılar var ve amacımız bunların olması" dedi.

Ameliyattan sonra pil ayarlarının yapıldığını ve hastanın yıllık kontrollere gelmesi gerektiğini belirten Kılıç, şarjsız pillerin ömrünün 5 yıl, şarjlı pillerin 20-25 yıl olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Mustafa Kılıç, iki pilin birleştirilerek uygulanmasının ekonomik açıdan da hastalara avantaj sağladığını belirtti.