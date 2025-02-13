Tek Ameliyatla İki Pil Tedavisi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Tek Ameliyatla İki Pil Tedavisi

Geniş Video İzle

Omurilik ve mesane pilinin birleşimiyle tek ameliyatla iki hastalığa çözüm sağlanıyor.

13.02.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Omurilik pili ve mesane pili birleşti: Tek ameliyatla iki tedavi

İSTANBUL - Tıp teknolojilerinde yaşanan son gelişmelerle omurilik pili ve mesane pili, tek ameliyatla hastalara uygulanabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Mustafa Kılıç, yöntemin omurilik felçli hastaların tedavisi için de büyük bir gelişme olduğunu ifade etti.

BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Mustafa Kılıç, mesane pili ve omurilik pili ameliyatlarında yaşanan gelişmelere değinerek, bu iki pilin tek ameliyatla vücuda takılabildiğini belirtti. Böylece, idrar, büyük abdest kaçırma gibi rahatsızlıklar ile nöropatik ağrılar ve vasküler problemlerin tek ameliyatla çözülebildiğini vurguladı.

"Tümör ya da prostat, pil tedavisine engel"

Mesane pilinin en çok idrar ve büyük abdest kaçırma problemi olan hastalara uygulandığını belirten Doç. Dr. Kılıç, "Mesane pili, halk arasında çok iyi bilinmemekte. En çok uyguladığımız hasta grubumuz idrar ve büyük abdest kaçıranlar. Bunun yanında intersistit dediğimiz kronik pelvik enfeksiyonları ve pelvik ağrısı gibi hastalıklarda uygulayabiliyoruz. Mesane pilini lokal anestezi altında kapalı yöntemle yerleştiriyoruz. Ameliyattan sonra hastalarımızın pil programlama ve ayarlama aşamaları oluyor" dedi. Kılıç, sinirleri uyararak tedaviyi sağlayan mesane pilinin uygulanabilmesi için mesanede veya genital bölgede tümör ya da prostat bulunmaması gerektiğini belirtti.

"Yüzde 50'nin üzerinde sonuçlar başarılıdır"

Ameliyatının yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü belirten Doç. Dr. Kılıç, "Burada hasta iyi seçilmeli, hasta kriterleri çok önemli. Özellikle tüm tedavilerin denenmiş olması gerekiyor. Artık yapacak bir şey yoksa hasta idrar ve büyük abdest kaçırıyorsa ya da kronik kabızlığı varsa ve hiçbir şekilde çözümlenemiyorsa, kronik enfeksiyonlar geçiriyor ve çözümlenemiyorsa mesane pilini konsey kararıyla uyguluyoruz. Yüzde 50'nin üzerinde sonuçlar bizim için başarılı sayılıyor. Çok daha fazla fayda gördüğümüz hastalarımız da oluyor fakat buradaki kriter hastanın hayat kalitesini yüzde 50'nin üzerinde artırmak. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmasa bile bazı hastalarda yüzde 50, bazılarında yüzde 70-80 oranlarında hastanın hayat kalitesini artırıyor" dedi.

Nöropatik ağrıların çözümü omuriliği pili

Omurilik pilinin uygulama alanlarına da değinen Doç. Dr. Kılıç, "Omurilik pili doktorlar arasında da endikasyon konusunda en çok konuşulan konulardan biri. Omurilik pilini en çok nöropatik ağrılarda uyguluyoruz. Bu ağrılar, diyabete bağlı olabilir, sinir hasarına bağlı olabilir ya da hasta omurga ameliyatı olmuştur, buna bağlı gelişen nöropatik ağrılarda omurilik pili tedavisini uygulamaktayız. Fantom ağrılar, vasküler patolojiler, bacaklarda damarsal patolojilere bağlı oluşan yaralarda ya da damarsal problemlerde de yine omurilik pili uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

Omurilik felci hastaların tedavisinde omurilik pilinin büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nöropatik ağrı ya da bacaklarında beslenme problemleri varsa, omurilik tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi ile birlikte hem damarsal olarak hastaların beslenmeleri artacaktır hem nöropatik ağrılarına faydası olacaktır. Bazı hastalarımızda fizik tedavi teşviki vererek fonksiyon olarak iyileşmeler gözlemleyebiliyoruz. Bu yüzden, bu tedavileri omurilik felçlisi hastalarda çok dikkatli uygulamak gerekiyor. Total kesi hastalarında uygulamıyoruz. Aşağıya sinir iletimi tamamen koptuğu için pek uygulamak istemiyoruz. Bunun haricindeki omurilik yaralanmalarında omuriliği tedavisi uygulayabiliriz."

Kök hücre tedavisiyle birlikte olumlu sonuçlar veriyor

Son çalışmalarla iki pilin tek ameliyatla uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Kılıç, "Bu tedavinin yanında Bakanlık onaylı mezenkimal kök hücrelerde bazen uygulanabiliyor. Bunların birçoğu çalışma aşamasında ve güncel konular. Yeni çıkan pillerle birlikte, mesane piliyle omurilik pilini tek tedavide uygulayabiliyoruz. Mesela hasta omurilik felci hastası, hastanın şiddetli nöropatik ağrıları, vasküler problemleri aynı zamanda idrar ve büyük abdest kaçırma sorunu varsa, bu hastalarda iki ameliyatı tek pille yapabiliyoruz. En güncel uygulama bu. Uygun hastalarda, omurilik felçli hastalarda uygulanabilir. Bu tedaviyi uyguladığımızda hasta direkt ayağa kalkacak diye bir şey maalesef söz konusu değil. Hastaya sağlayabileceğimiz artılar var ve amacımız bunların olması" dedi.

Ameliyattan sonra pil ayarlarının yapıldığını ve hastanın yıllık kontrollere gelmesi gerektiğini belirten Kılıç, şarjsız pillerin ömrünün 5 yıl, şarjlı pillerin 20-25 yıl olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Mustafa Kılıç, iki pilin birleştirilerek uygulanmasının ekonomik açıdan da hastalara avantaj sağladığını belirtti.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tek Ameliyatla İki Pil Tedavisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma zam Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu
10:28 Razaman kolisi, iftar menüsü, pide Ramazan öncesi zam üstüne zam Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 11:37:02. #1.12#
SON DAKİKA: Tek Ameliyatla İki Pil Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.