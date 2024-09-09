Teknoloji Uykusuzluğu Tetikliyor

Sağlık

Teknolojik cihaz kullanımı çocuk yaşta uyku hastalığına neden oluyor

Teknolojik cihazlarla vakit geçiren çocuklar, uyku problemleri yaşıyor

Prof. Dr. Vural Fidan:

"Teknolojik cihazlar çocukların uykuya dalmasını ve uykuyu devam ettirmesini zorlaştırıyor"

ESKİŞEHİR - Uyku hastalıklarının çocuk yaşta ortaya çıkabildiğini ve bunun en büyük etkeninin elektronik cihaz kullanımı olduğunu belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, "Elektronik cihazlarla uğraşma veya ilgilenme süresi ne kadar çok olursa çocukların uykuya dalması ve uykuyu devam ettirme süreçleri o kadar çok etkilenir" dedi.

Uyku hastalıkları günümüzde çocuk yaşlardan itibaren görülebilen ve hayatı önemli ölçüde olumsuz etkileyen bir hal aldı. Hemen her yaş grubunda gözlenebilen uyku hastalıklarının temel sebebi olarak elektronik cihaz kullanımı dikkatleri çekiyor. Özellikle bebeklik çağından itibaren gün içinde ve uyku öncesi elektronik cihaz kullanımı, uyku kalitesini oldukça düşürüyor. Uzmanlar ise çocukların uyku hastalıklarına yakalanmaması için aileleri uyarıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında aileleri uyarırken, "Ailelerin özellikle bu yaz döneminde ve okulların açık olduğu dönemlerde de mutlaka süreyi kısıtlamasını istiyoruz. Çocukların gün içerisindeki teknolojik araç kullanım süresinin en fazla 1 saat içerisinde tamamlanması gerekiyor" dedi.

"Teknolojik cihazlar çocukların uykuya dalmasını ve uykuyu devam ettirmesini zorlaştırıyor"

Bebeklikten itibaren çocukların teknolojik cihazlar ile içli dışlı olmasının uyku hastalıkları için zemin hazırladığını belirten Prof. Dr. Vural Fidan, "Ne yazık ki uyku hastalıkları çocukluk döneminde de bizim gördüğümüz bir durum. Teknoloji gelişmesi ve bu teknolojiye ulaşımın daha kolaylaşması sebebiyle ne yazık ki bebeklik döneminden itibaren çocuklar cep telefonu, telefon, tablet veya bilgisayar tarzındaki ürünlerle çok daha fazla haşır neşir oluyor. Fakat bu cihazlarla uğraşma veya ilgilenme süresi ne yazık ki çocuklarda ne kadar çok olursa ve uyku sürecine ne kadar yakın olursa maruz kalmış oldukları uyaranlar ve mavi ışık sebebiyle kişilerin yani çocukların uykuya dalması ve uykuyu devam ettirme süreçleri oldukça bozuluyor. Ki keza bu teknolojik cihazlarla ilgili olarak çocukların görmüş oldukları veya izlemiş oldukları programların çeşidi de bunları çok etkiliyor. Özellikle şiddet içerikli programlar veya şiddet içerikli oyunlar, çizgi filmler ne yazık ki çocukların bu konuyla ilgili bilinçaltını etkileyerek çocukların uykusunda uyku terörü veya uyku esnasında ciddi uyanma problemlerini oluşturabiliyor. Tabii bunun mutlaka kontrol altında olması gerekiyor. Kontrol altında olabilmesi için erişkinlere çok ciddi iş düşüyor" dedi.

"Çocuklar uyku öncesinde teknolojik cihazlarla uğraşmaması gerekiyor"

Özellikle uyku öncesinde çocukların teknolojik cihazlarla temas kurmaması gerektiği konusunda aileleri uyaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar mutlaka her zaman için çok daha güzel ve kolay eğlenceli olan tarafı tercih edecektir. Bu beklediğimiz bir şey. Fakat bununla ilgili olarak ailelerin özellikle bu yaz döneminde ve okulların açık olduğu dönemlerde de mutlaka bu süreyi kısıtlamasını istiyoruz. Kesinlikle çocukların gün içerisindeki teknolojik araç kullanım süresinin en fazla 1 saat içerisinde tamamlanmasını istiyoruz. ve bu sürenin de uykuya yakın olmamasını istiyoruz ki uyaranların, mavi ışığın, çocuğun uyku düzenini ve seviyesini bozmasın. Derin uyku sürecini bozmasın. Bununla ilgili olarak mutlaka ve mutlaka televizyon da çok ciddi etkenlerden bir tanesi. Her ne kadar artık dijital dünyada bu artan uyaran fazla fakat hala çocukların veya erişkinlerin, bizlerin de teknolojik araçların dışında televizyonla ilgilenmemiz, haşır neşir olmamız mümkün. Kesinlikle bu teknolojik araçların uyuduğumuz yerde olmaması lazım. Televizyonun uyuduğumuz yerde olmamasını istiyoruz. Çünkü bu uyaran kişinin ne yazık ki uyuduğu yerde yani yatak odasında uykuya dalma ve devam ettirme sürecini bozmaktadır.