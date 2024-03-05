Sağlık

Terapilerde yapılan el emeği ürünlere vatandaşlardan yoğun ilgi

ÇANKIRI - Çankırı'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları tarafından terapiler çerçevesinde yapılan el işi ürünler, düzenlenen panayırda satışa sunuldu. Satılan ürünler hastane sermayesine katkı sağlayacak.

Çankırı Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne danışanların terapiler çerçevesinde yaptıkları el işi ürünler, il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde satışa sunuldu. Merkez danışanları tarafından yapılan el emeği ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ürünlerin satılması ile elde edilen kazanç, Çankırı Devlet Hastanesinin döner sermayesine eklenerek malzeme alımına katkı sağlayacak.

Çankırı Valisi Fırat Taşolar ve Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya da açılan standı ziyaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren TRSM Birim Sorumlusu Belda Çağlayan, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının terapilerinde yaptıkları el işi ürünleri panayır çerçevesinde satışa çıkardık. Buradan elde edilen kazançlar, tekrar Çankırı Devlet Hastanesinin döner sermayesine girecek ve malzeme alımı yapılacak. Ürünlerin yarısı neredeyse satıldı. Gerçekten yoğun bir ilgi görüyor. Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz ve tüm vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hem destek veriyorlar, hem de ürünlerin satılması konusunda tüm vatandaşlarımız bizlere yardımcı oluyorlar" dedi.