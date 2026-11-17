Tercan Devlet Hastanesinin GES projesi onaylandı, 452 panelli santral kurulacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tercan İlçe Devlet Hastanesinin enerji maliyetlerini düşürmek için hazırlanan GES projesi onaylandı. Hastane yerleşkesine kurulacak ve 452 panelden oluşacak santralin yıllık 433 bin 573 kilovatsaat üretimle tüketimin yaklaşık yüzde 96'sını karşılaması öngörülüyor.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılaması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi onaylandı.
Tercan İlçe Devlet Hastanesinin enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi onaylandı.
Hastane yerleşkesinde kurulması planlanan arazi tipi santralin, her biri 620 watt gücünde 452 güneş panelinden oluşacağı bildirildi.
Proje kapsamında santralin yıllık 433 bin 573 kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu üretim miktarının hastanenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılaması bekleniyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle hastanenin elektrik giderlerinin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.
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