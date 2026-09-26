TOGÜ\'lü Doç. Dr. Tosun\'un akıllı ilaç taşıyıcı projesi TÜSEB desteği kazandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Gökşen Tosun'un yürütücülüğünde, hedefli kanser tedavisine yönelik akıllı bir ilaç taşıyıcı sistem geliştirilmesini amaçlayan proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Tosun'un yürütücülüğündeki proje, TÜSEB 2026-A4 Proje Destek Programı kapsamında kabul edildi. "Redoks-Duyarlı Poli(-Tiyoester) Nanopartiküllerin Geliştirilmesi: Yağ Asidi Modifikasyonu ile Hedefe Yönelik Akıllı Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistem" başlıklı projede, antikanser ilacı kanser hücrelerine daha etkili ulaştırabilecek ve uygun hücresel şartlarda kontrollü biçimde serbest bırakabilecek nanotaşıyıcıların geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Gökşen Tosun, "TÜSEB desteği alan projemizde, hedefli kanser tedavilerine katkı sağlayabilecek akıllı nano ilaç taşıyıcı sistemler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu nanotaşıyıcıların antikanser ilacı kanser hücrelerine ulaştırmasını ve hücre içindeki şartlarına yanıt vererek kontrollü biçimde serbest bırakmasını hedefliyoruz. Geliştireceğimiz sistemin kanser hücreleri ile sağlıklı hücreler üzerindeki etkilerini laboratuvar ortamında karşılaştıracağız. Elde edeceğimiz sonuçların mevcut kanser tedavi yaklaşımlarına bilimsel katkı sunmasını umuyoruz" dedi.