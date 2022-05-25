Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor

25.05.2022 15:15

Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr.

Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor

Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cansu Kaykmakçı: "Özellikle ishal, kusma, karın ağrısı, bağırsak iltihabı dediğimiz hastalıklarda mevsimsel olarak bir yayılma, bir artış var"

TOKAT Tokat'ta çocuk servislerinde ishal, kusma ve ateş belirtileriyle başvuran çocuk sayısında artış yaşanıyor.

Tokat Devlet Hastanesi çocuk acil servis ve polikliniklerinde son bir haftadır yoğunluk yaşanıyor. Yataklı servis ve ayaktan tedavi olan çocukların birçoğu bağırsak enfeksiyonu şüphesi ile tedavi görüyor. Uzmanlar, virüsler neden olduğu hastalığa karşı hijyen uyarısında bulunuyor. Maske kullanımının kalkması ile birlikte okullarda çocukların hastalığı bir birine bulaştırma riski de artıyor.

"Korkutucu bir süreç değil"

Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cansu Kaykmakçı, son haftalarda çocuk acil servis ve polikliniklerde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Özellikle ishal, kusma, karın ağrısı, ateşle giden gastroenterit (bağırsak iltihabı) dediğimiz hastalıklarda mevsimsel olarak bir yayılma, bir artış var. Pandemiden yeni çıkıldı, okullarda maske yasağı kalktığı için tabii mikropların mevsimi diyelim. Her mevsimde mevsimsel salgınlar görüyoruz. Ancak korkutucu bir süreç değil. Her yıl benzerini yaşadığımız bir süreç esasen. Sadece biraz daha şiddetli geçiyor, daha yoğun geçiyor bu sene" dedi.

"El yıkamayı küçük yaşlarda öğretmemiz çok önemli"

Hastalığın yayılmamasına karşı hijyen uyarısında bulunan Kaymakçı, "Hastalığın genel yıkanmayan sebzeden, meyveden, başka mikrobu taşıyan birisinin eline, dokunduğu bir şeye temas etmekten kaynaklanabiliyor. Onun dışında genelde insanlar özellikle çocuklar birbirine aktarıyor. Büyüklerin daha hafif atlatmasının sebebi hepsinin çocuklukta geçirmiş olması. Genel olarak sıvı dengesini sağlamak en önemlisi. Sıvıyı kaybetmedikten sonra bu hastalık vücudun kendi kendine de mücadele edebildiği hastalıklar. Çünkü virüs kaynaklı, aslında herhangi bir ilaç gerektirmiyor Şekerli, yağlı gıdalardan, paketli gıdalardan uzak durduğumuz bir dönem geçirip, katı yemese de çocukların sıvı aldığına özen gösterirsek yavaş yavaş mikrobu içsel kusma yoluyla atıyor. Sıvısız kalmamaları önemli olan tek şey. El yıkamayı küçük yaşlarda öğretmemiz çok önemli. El yıkama alışkanlığı ilk önce insana bir şey kazandırmıyormuş gibi geliyor ama uzun vadede çok çok fayda edecek bir çözüm. Zaten meyvelerin, sebzelerin yıkanması, annelerin dikkat ettiği şeyler" diye konuştu.

Yaklaşık 3-5 günde hastalığın kötü kısmı bittiğini ifade eden Kaymakçı, "Iştahın geri dönmesi biraz sürüyor ama tehlikeli kısmı zaten kusma, ishalle, aşırı sıvı kaybı olan kısım.3-5 günden uzun sürmüyor genelde. Her yaşta görebiliyoruz ama 1-5 yaş arası daha küçük çocuklarda tabii daha önce mikropla tanışmadıkları için daha şiddetli geçebiliyor" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor
Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor
Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor
Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor

YORUMLAR
500
Gaziantep'te lise öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi Başhekim Fincan'a hediye etti Gaziantep'te lise öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi Başhekim Fincan'a hediye etti Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz: 'Belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz' Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz: 'Belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz'
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı, Acil Servis, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
14:28 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:46:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement