Tokat'ta içme suyu analizleri olumsuz bulgu vermedi, başvurular azaldı

Tokat Valiliği, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetlerinin ardından incelemeye gönderilen içme suyu numunelerinin analizlerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Tokat kent merkezinde 9 Ekim akşamından itibaren görülen sağlık şikayetleri üzerine başlatılan incelemeler kapsamında, farklı noktalardan alınan içme suyu numuneleri Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, 14 Ekim'de sonuçlanan laboratuvar analizlerinde numunelerde herhangi bir olumsuz bulgunun tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sayısında belirgin bir düşüş gözlemlendiği de belirtildi.

Vatandaşların, özellikle öğrencilerin kişisel hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri istendi. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulunuldu.