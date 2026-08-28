Toprak Ekmekçi'ye Bakanlıktan Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 3 aylıkken göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybeden 6 yaşındaki Toprak Ekmekçi'nin durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Ailemizin 2022 yılından bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında yanındayız ve destek olmaya devam ediyoruz" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Çorlu'da 3 aylıkken göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden 6 yaşındaki Toprak Ekmekçi'nin durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, habere konu olan ailemizin 2022 yılından bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında yanındayız ve destek olmaya devam ediyoruz. Ailemizin sağlık sürecine ilişkin beklenti ve talepleri de yakından takip edilmekte; ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanmaktadır. Bakanlık olarak ailemizin yanında olmaya ve üzerimize düşen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.