Topuklu ve sivri burun ayakkabı giyenler dikkat: Parmağınızın anatomisi bozulabilir - Son Dakika
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Sağlık

Topuklu ve sivri burun ayakkabı giyenler dikkat: Parmağınızın anatomisi bozulabilir

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altıntaş, topuklu ve sivri burunlu ayakkabıların, daha çok kadınlarda ayak başparmağı eğriliğini artırdığını söyledi. Ayak başparmağında şekil bozukluğuna ve bunyona neden olabilen yanlış ayakkabı seçimi, özellikle bayanlarda sık görülen bir hastalıktır. Cerrahi tedavi, orta ve ileri dönem vakalarda uygulanmaktadır.

25.05.2024 12:08
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Topuklu ve sivri burun ayakkabı giyenler dikkat: Parmağınızın anatomisi bozulabilir

Uzman Dr. Altıntaş: "Özellikle bayanlarda çok sık görülen bir hastalıktır"

DİYARBAKIR - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altıntaş, topuklu ve sivri burunlu ayakkabıların, daha çok kadınlarda ayak başparmağı eğriliğini artırdığını söyledi.

Memorial Dicle Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altıntaş, İHA muhabirine, yanlış ayakkabı seçiminin, ayak başparmağında şekil bozukluğuna ve bunyona neden olabileceğini belirtti. Dr. Altıntaş, "Ayak başparmak eğriliği, özellikle bayanlarda çok sık görülen bir hastalıktır. Ayak birinci parmağı kökünden dışa, birinci tarak kemiğinde içe doğru eğilmesiyle oluşur. Bunun en sık nedeni; genetik, düztabanlık ve ayakkabı kullanımına bağlı olarak gerçekleşmektedir. En sık semptomumuz, ayak parmağında eğrilik sonrasında da ağrıyla hastamız polikliniğimize başvuruyor. Bu hastalığın tanısını fizik muayeneyle koyuyoruz. Genelde hasta ayağını açtığı zaman birinci parmak ikinci parmağın altına ilerlemiş şekilde duruyor. Birinci tarak kemiği de içe doğru olduğu için orada bir eğrilik oluşuyor. Ayakkabının içerisinde bu sürtünmeye bağlı olarak birinci parmak kökünde iç tarafta bir kızarıklık meydana geliyor. Bu nasırlaşmanın adına da bunyon diyoruz" dedi.

Orta ve ileri dönem vakalarda cerrahi tedavi uyguladıklarını ifade eden Altıntaş, "Tedavide öncelikli olarak erken dönemde cihazlar ve fizik tedavi önerebiliyoruz. Orta ve ileri dönemde cerrahi tedaviler uygulanıyor. Yaklaşık şu ana kadar tanımlanmış 100'ün üstünde cerrahi tedavisi var. Standart olarak her hastaya uygulanan bir tedavi yöntemi yok. Hekimin tecrübesi ve hastaya bağlı olarak cerrahi tedaviler değişebiliyor. Bayanlarda sık görülmesinin nedeni de özellikle ucu dar topuklu ayakkabılardan kaynaklanıyor. Topuklu ayakkabıda ayağın anatomisi bozuluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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