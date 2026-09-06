Torununun sözü üzerine sigarayı bırakan Yasin Akgeyik 10 aydır içmiyor

Malatya'da 35 yıldır sigara kullanan 52 yaşındaki Yasin Akgeyik, torununun "Dede çok pis kokuyorsun" sözleri üzerine sigarayı bırakmaya karar verdi. Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran Akgeyik, aldığı destek ve kendi iradesiyle yaklaşık 10 aydır sigara kullanmıyor.

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Yasin Akgeyik, uzun yıllar kullandığı sigaranın zaman içerisinde sağlığını ve günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi. Astım şikayetlerinin başladığını ve özellikle merdiven çıkarken nefes darlığı yaşadığını belirten Akgeyik, torununun kendisine söylediği sözün sigarayı bırakma kararında önemli bir etken olduğunu ifade etti.

35 yıllık sigara alışkanlığını bırakma sürecini anlatan Akgeyik, "Uzun süredir 35 yıldır sigara kullanıyorum. Her geçen gün sigara beni rahatsız etmeye, tıkamaya başladı. Astım rahatsızlığı başladı ve astım ilacı kullanmaya başladım. Eve gittiğimde kızım veya torunum bana sarıldığında, 'Dede çok pis kokuyorsun, sigara çok kokuyorsun' diyorlardı. Bu da beni çok etkiledi. İki kat yukarı çıkamıyordum, merdiven çıkamıyordum, tıkanıyordum. O yüzden sigarayı bırakmaya karar verdim" dedi.

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurduğunu kaydeden Akgeyik, burada kendisine uygun tedavi uygulandığını belirterek, "Eyüp Hocam ile görüştük, bana uygun ilacı verdi. İlacı düzenli bir şekilde kullandım. Yaklaşık 10 aydır sigara içmiyorum. Bir kere zorlandığım anlar oldu ama iradeye sahip çıkmak önemli. Kendimi tanıdığım kadarıyla bir tane içsem devamı gelecekti. O yüzden hiç sigaraya tenezzül etmedim. Şu an hiç aklıma bile gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Sigarayı bıraktıktan sonra nefes almasının ve yürüme kapasitesinin arttığını kaydeden Akgeyik, en büyük mutluluğunun ise torununun artık kendisine "temiz kokuyorsun" demesi olduğunu söyledi.Akgeyik, "İki kat çıktığımda nefesim daralıyordu, şimdi biraz daha rahat çıkabiliyorum. Yürüyüş mesafem uzadı, yürüyebiliyorum. En azından eve gittiğimde torunum bana sarılıp 'Dede, temiz kokuyorsun' dediğinde çok mutlu oluyorum. Sigarayı bırakma kararımda en etkili olan şey torunumun 'pis kokuyorsun' demesiydi" dedi.

Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görev yapan Dr. Eyüp Kaplan ise yaklaşık bir yıldır sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek verdiklerini söyledi.Hastaların karbonmonoksit düzeyleri ile nikotin bağımlılık seviyelerini ölçtüklerini belirten Kaplan, "Hastalarımıza uygun bir bırakma planı düzenliyoruz. Uygun olmaları durumunda psikososyal destek ve ilaç tedavisi düzenliyoruz" diye konuştu.