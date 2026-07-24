Trabzon'a Yeni Şehir Hastanesi Müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Savunma sanayisinde nasıl başarılıysak, sağlık sanayisini de çok kısa zamanda dünyaya örnek haline getireceğiz." dedi.

Yapım çalışmaları devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Memişoğlu, kentin sağlık alanında önemli bir geçmişi olduğunu söyledi.

Memişoğlu, hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'un sağlıkta en üst seviyeye ulaşacağını belirterek, "Şu anda testleri yapılmakta. Bununla beraber biz de Bakanlık olarak cihazımızın, malzememizin alım süreçlerinin neredeyse yarısını bitirmiş durumdayız. Hedefimiz kasım sonu itibarıyla bu hastaneye ilk hastamızı almak." ifadesini kullandı.

Trabzon Şehir Hastanesi'nde bütün tedavileri yapabilecek, dünyanın en ileri teknoloji cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirdiklerini dile getiren Memişoğlu, "Hekimlerimiz de bu konuda yeterli. İnşallah bölgenin merkezi olacak. Sadece bölgeye değil, esasında Gürcistan'dan İran'a her türlü yabancı hastaya da hizmet edebilecek bir binadayız. Herkese hayırlı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Memişoğlu, 2023'te başlayan inşaat çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, yaklaşık 265 bin metrekarelik alanda deprem izolatörü kullanıldığını vurguladı.

Trabzon'da diğer hastanelerin taşınması konusuna değinen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemik Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni buraya taşıyacağız. Kanuni Hastanemiz aynı şekilde doğu bölgesinde sağlık hizmeti eğitim araştırma olarak devam edecek. Bunun yanında Numune Hastanesi'nin sağlık hizmetini de buraya taşıyacağız. Fatih Hastanemizde de hizmetlere devam edeceğiz. İnşallah Fatih Hastanesi'ni yenileyerek merkezde de bir hastanemizin yeni bir şekilde hizmetine devam etmesini sağladık. Ben bütün Trabzon halkına hayırlı olmasını diliyorum."

"Yeni şeyler söyleyebilen bir hedefe kilitlenmiş durumdayız"

Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabildiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan gücü ve altyapısıyla son 25 senede Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekten dünyaya örnek oldu. Geçen bahsettim önceki gün İzmir'de aynı zamanda araştırmasını, üretimini, teknolojisini de yapabilen, yeni şeyler söyleyebilen bir hedefe kilitlenmiş durumdayız. Savunma sanayisinde nasıl başarılıysak, sağlık sanayisini de çok kısa zamanda dünyaya örnek haline getireceğiz. Aynı zamanda bu hastaneler bilimin, üretimin merkezlerinden bir tanesi oluyor."

"Sağlığa ulaşım çok kolaylaşmış durumda"

Trabzon'da doğduğunu ve şehirde geçmiş sağlık hizmetlerini bildiğini dile getiren Memişoğlu, "Şu anda Türkiye ve Trabzon sağlık anlamında geçmişe göre çok çok iyi yerlerde. Her bir vatandaşımız bugün sağlıktan yılda 12,2 kez hizmet alıyor. Sağlığa ulaşım çok kolaylaşmış durumda. Yalnız toplumumuzdan en çok istediğim de sağlıklı olmalarını sağlamak. Yani esas hedefimizin sağlıklı kalmak olması, kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmamız lazım. Onun için sigara dediğimiz, alkol dediğimiz kötü alışkanlıklardan herkesin uzak durmasını, egzersiz yapmasını ve kilolarına dikkat etmesini istiyorum." diye konuştu.

Memişoğlu, yapılan ölçümlerde Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye'nin en kilolu bölgesi olarak belirlendiğine işaret ederek, "Onun için kuymağı yiyelim, sütlacı yiyelim ama lütfen hareket edelim. Bu konuda eskiden sabah kahvaltısında kuymak yiyip tütün tarlasına giden annelerimiz, ninelerimiz gibi değil, maalesef masada oturan insanlar olmuş durumdayız. Sağlıklı hayat merkezlerine ve aile hekimliklerine giderek bu konuda bedenimize nasıl bakacağımızı, nasıl sağlıklı kalacağımızı öğrenelim." ifadelerini kullandı.

Hastanenin örnek odasında yetkililerden bilgi alan Memişoğlu, "Böyle güzel bir şaheseri milletimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Gerçekten sağlıkta sağlık hizmeti ve teknik altyapısı anlamında dünyaya örnek olan bir bölgedeyiz. İşte Trabzon sadece bir Trabzon'a değil, komşu ülkelere dahi hizmet verebilecek sağlıklı insan gücüne, sağlık kültürüne sahip. Bu hastane de onlara hayırlı olsun diyorum." dedi.

Bakan Memişoğlu'na, Vali Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksek Gülay, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal ile kurum müdürleri eşlik etti.