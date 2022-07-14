Kovid-19 aşısının korumasından da istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Usta, toplum sağlığı için sırası gelenlerin aşılarını yaptırmasını beklediklerini kaydetti.

Hakan Usta, "Sizden ricamız, toplu alanlarda kendinizi ve çevrenizdekileri koruyacak şekilde hareket etmeniz, şikayetleriniz varsa toplu alanlara girmemeniz. Toplum sağlığı açısından buna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Trabzon'da artan Kovid-19 vakalarına karşı maske ve aşı çağrısı - Son Dakika

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