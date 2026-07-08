Trabzon\'da boğulma vakalarının önüne geçmek için tedbirler konuşuldu

Trabzon'da yaz aylarında artış gösteren suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile ilgili Valilik'te bir toplantı yapıldı.

İlçe belediye başkanları başta olmak üzere ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen Vali Tahir Şahin başkanlığındaki toplantıda, boğulma olaylarının yaşanabileceği riskli bölgelerde uygulanacak güvenlik önlemleri, denetim çalışmaları ve kurumlar arasındaki iş birliği konuları görüşüldü. Yaz döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmesinin önemi vurgulandı.

Vatandaşların serinlemek amacıyla yalnızca güvenli alanları tercih etmesi, uyarı levhalarına uyulması ve çocukların su kenarlarında gözetimsiz bırakılmaması gerektiği önerildi. - TRABZON