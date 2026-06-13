Trabzon Şehir Hastanesi Yıl Sonunda Açılıyor - Son Dakika
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Trabzon Şehir Hastanesi Yıl Sonunda Açılıyor

13.06.2026 14:35
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Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yıl sonuna kadar tam teşekküllü açılacağını duyurdu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımı süren şehir hastanesine ilişkin, "Yıl sonuna doğru Trabzon Şehir Hastanesi'ni tam teşekküllü şekilde açmayı hedefliyoruz. Hastanemiz; Türkiye'nin en önde gelen, en yeni teknolojisiyle donatılmış, şehrimizin yaşam kalitesini artıracak, sağlık seviyesini üst seviyelere çıkararak önemli bir kamu hizmeti yapacak hastane olarak şehrimize hizmet verecek" dedi.

Trabzon'da deniz dolgusuyla elde edilen 400 dönümlük alanda 900 yataklı, 33 ameliyathane ve yaklaşık 300 polikliniğin yer alacağı Trabzon Şehir Hastanesi projesinde sona yaklaşıldı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, açılışı için geri sayıma geçilen hastanede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu'na, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal eşlik etti.

'YAKLAŞIK 8 BİN PERSONELLE HİZMET VERECEK'

Adil Karaismailoğlu, yıl sonu açılması planlanan şehir hastanesinin son teknolojiyle donatıldığını ifade ederek, "Şehir Hastanesi her geçen gün şeklini alıyor. Çevre düzenlemelerine başlandı. Bir taraftan inşaatının son rötuşları yapılırken bir taraftan da gerekli teknik donanım ve cihazlarla ilgi son alımlar gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da çalışacak olan personelin planlanması yapılıyor. Yaklaşık 8 bin personelle inşallah hastanemiz hizmet vermeye çalışacak. Sadece çalışan için 8 bin personelden bahsediyoruz. Bunun tedarikleri için de gerek diğer kurumlardan taşıyacağımız personel gerekse de KPPS ile alınacak olan personeller gerekse de İŞKUR üzerinden alınacak personellerle de ilgili planlamalar yapılıyor. Yıl sonuna doğru Trabzon Şehir Hastanesi'ni tam teşekküllü şekilde açmayı hedefliyoruz. Hastanemiz; Türkiye'nin en önde gelen, en yeni teknolojisiyle donatılmış, şehrimizin yaşam kalitesini artıracak, sağlık seviyesini üst seviyelere çıkararak önemli bir kamu hizmeti yapacak hastane olarak şehrimize hizmet verecek" dedi.

'EKİP OLARAK GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Karaismailoğlu, kentteki projelerin takipçisi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun bir neferi olarak kadim şehrimiz Trabzon'a önemli hizmetler yapmak için çok büyük gayret gösteriyor, bu gayretlerin de meyvelerini alıyoruz. Hükümetimiz, Trabzon'a çok önem ve değer verdiği için Türkiye'nin en önemli projelerini Trabzon'a yapmakta ısrarlı, biz de bunun takipçiyiz. Hükümetimizin şehrimize vermiş olduğu değerin bize yüklemiş olduğu sorumluluklar var. Ekip olarak üstesinden gelmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Trabzon Şehir Hastanesi Yıl Sonunda Açılıyor - Son Dakika

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