Traktör Devrildi, Genç Hastaneye Sevk Edildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Karayazı ilçesine bağlı Yücelik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G. (19) idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan genç, olay yerine ilk ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulans helikopterdeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.G., daha sonra Erzurum'a getirildi. Yaralı, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

R.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.