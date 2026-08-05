Trakya Üniversitesi Diş Fakültesi İhalesi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Diş Fakültesi İhalesi Yeniden Açılıyor

Trakya Üniversitesi Diş Fakültesi İhalesi Yeniden Açılıyor
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Yüklenici zamanında tamamlayamadığı için Diş Hekimliği Fakültesi'nin inşaatı yeniden ihale edilecek.

Trakya Üniversitesince yapımı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi yeni hizmet binası, yüklenicinin işi süresinde tamamlayamaması nedeniyle yeniden ihaleye çıkarılacak.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip binanın yapımına 2023 yılında başlandığı belirtildi.

İnşaatta önemli ilerleme sağlandığı ancak yüklenicinin işi belirlenen sürede tamamlayamaması nedeniyle yapım sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada, fesih işlemlerine bağlı tasfiye sürecinin devam ettiği bildirildi.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından inşaatın devamı için ivedilikle yeniden ihale sürecinin başlatılacağı kaydedildi.

Yeni binada çağdaş eğitim anlayışına uygun derslikler, laboratuvarlar, klinikler ve uygulama alanlarının yer alacağı belirtilen açıklamada, yapının öğrencilerin eğitimine katkı sunacağı ve vatandaşlara daha nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, binanın en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trakya Üniversitesi Diş Fakültesi İhalesi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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