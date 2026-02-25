TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi - Son Dakika
TÜİK'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi

TÜİK\'in raporu acı gerçeği gözler önüne serdi
25.02.2026 10:57
TÜİK'in Sağlık Modülü verilerine göre hanelerin önemli bir bölümü muayene, tedavi ve ilaç harcamalarını bütçeleri üzerinde yük olarak görüyor; özellikle düşük gelir grubunda sağlık giderlerinin finansal baskı oluşturduğu dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Sağlık Modülü verilerine göre, hanelerin önemli bir kısmı muayene ve tedavi harcamalarının bütçelerinde yük oluşturduğunu belirtti.

HALKIN YARIYA YAKINI "YÜK" OLARAK GÖRÜYOR

Son 12 ayda doktor muayene ve tedavi harcamalarının hanelerin yaklaşık %7,3'ü için çok yük, %36,1'i için biraz yük getirdiği, yalnızca %47,7'si için yük oluşturmadığı görüldü. Bu durum, sağlık hizmeti maliyetlerinin birçok aile için ekonomik baskı yarattığını ortaya koydu.

İLAÇ HARCAMALARI İÇİN DE GÖRÜŞ AYNI

Aynı raporda ilaç harcamalarının da hane halkı bütçesinde ağırlık yaptığı, %5,9'unun ilaç giderlerini çok yük, %37,3'ünün biraz yük olarak değerlendirdiği tespit edildi. Diş muayenesi ve tedavisinde de benzer bir yük dağılımı görüldü.

TÜİK verileri hanelerin yaklaşık %9'unun son 12 ayda doktor muayenesine, %36,6'sının diş muayenesine harcama yaptığını gösterirken, sağlık harcamalarının gelir seviyesine göre dağılımı da incelendi. Buna göre en düşük gelir grubunda sağlık harcamaları hane bütçesine daha fazla yük getirirken, en yüksek gelir grubunda bu oran daha düşük kaldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eser demir eser demir:
    Soğan ekmek yeriz reis den vaz geçmeyiz ülke batsa işgal edilse bile sonuna kadar reis 7 4 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Türkiye yüzyılı 6 2 Yanıtla
    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
