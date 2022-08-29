Tüketilen ballara dikkat, kimyasal madde içerebilir - Son Dakika
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Tüketilen ballara dikkat, kimyasal madde içerebilir

29.08.2022 13:05

Tüketilen ballara dikkat, kimyasal madde içerebilir Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Tüketilen ballara dikkat, kimyasal madde içerebilir

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç: "Eğer balda hiç denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa o ballar kimyasallar içeriyorsa ciddi tehdittir"

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yanlış zirai ilaçlamalardan ötürü arı ölümleri ve arıların polenlerden ürettiği ballardaki kimyasal maddeye dikkat çekerek uyarı da bulundu.

Dünyada kovan sayısında ciddi bir sıralamada olan ve bal üretiminde de aynı şekilde hatırı sayılır bir sıralamada yer alan Türkiye, arı ölümlerinde son yıllarda gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı. Arı ölümlerinin başında bilinçsiz zirai ilaçlama gelirken, arıları ürettiği balda kimyasallar maddelerin olması ciddi bir tehlike arz ettiği değerlendirildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, eğer balda hiç denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa o ballar kimyasallar içeriyorsa ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, tabiatta ilaçlarla kimyasallar pek çok canlı grubunu etkilediği gibi arıları da etkilediğini söyledi. Arıların bütün çiçekleri dolaştığını hatırlatan Dr. Kılıç, "Bunlar üzerindeki ilaç kalıntıları öncelikle arıların yok olması demektir. Biz toplu arı ölümlerini duyuyoruz ve bunlardan en çok etkilenen arılar. Arılar eğer tabiattaki bu polenleri toplarken aynı zamanda bu kimyasalları da topluyorlarsa muhakkak balın bünyesine de katılacaktır. Balı tüketen insanlarda bu ilaç kalıntılarından, kimyasallardan etkilenecektir" dedi.

"Tarımda ilaçları çok bilinçli kullanmamız lazım"

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Dolayısıyla hem arılar için büyük bir tehdit ve yok oluş, aynı zamanda insanlar için de bal içeriğinde mevcut olan kimyasallar ciddi hastalılara, sorunlara yol açabilir. Bunun önüne geçmenin yolu biz tarımda ilaçları çok bilinçli kullanmamız lazım. Gereğinden fazla ilaç tüketimi doğru bir yaklaşım değil. Tarım ilaçlarının kontrollü ve bunun içinde bilinçli çiftçiye ihtiyacımız var. Eğer balda hiç denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa o ballar kimyasallar içeriyorsa ciddi tehdittir" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tüketilen ballara dikkat, kimyasal madde içerebilir - Son Dakika

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