Tülin Bebek, İstanbul'a Ambulans Uçakla Nakledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tülin Bebek, İstanbul'a Ambulans Uçakla Nakledildi

Tülin Bebek, İstanbul\'a Ambulans Uçakla Nakledildi
14.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Devlet Hastanesi'nde doğan Tülin bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve doğum sonrası gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle ileri tedaviye ihtiyaç duyan Tülin bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde 39 haftalık olarak dünyaya gelen Tülin bebeğin, doğumsal anomali ve doğum sonrası gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi görmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda harekete geçilerek ambulans uçak talep edildi.

Sultan Alparslan Havalimanı'na ambulansla ulaştırılan Tülin bebek, burada hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansa alınarak İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne güvenli şekilde nakledildi. Sevk süreci boyunca bebeğin sağlık durumu uzman sağlık ekiplerince yakından takip edildi. Koordineli çalışmayla kısa sürede gerçekleştirilen sevkle Tülin bebeğin ileri sağlık hizmetine zaman kaybetmeden ulaşması sağlanırken, tedavisinin İstanbul'da devam edeceği öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Muş Devlet Hastanesi, İstanbul, 3. Sayfa, Hastane, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tülin Bebek, İstanbul'a Ambulans Uçakla Nakledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 14 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 14 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:26:11. #7.12#
SON DAKİKA: Tülin Bebek, İstanbul'a Ambulans Uçakla Nakledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.