Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla anne adayları doğuma kadar birebir takip ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla anne adayları doğuma kadar birebir takip ediliyor

Tunceli\'de \'Her Gebeye Bir Ebe\' uygulamasıyla anne adayları doğuma kadar birebir takip ediliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de koordinatör ebeler, gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınlara telefon ve ev ziyaretleriyle destek veriyor. Devlet Hastanesi'ndeki Ebe Polikliniği'nde yürütülen 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla gebeler, takipten doğum öncesi hazırlıklara kadar birçok aşamada birebir izleniyor.

Tunceli'de gebelik ve lohusalık dönemlerinin sağlıklı geçirilmesi amacıyla anne adayları yakından takip ediliyor. Koordinatör ebeler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilirken, Ebe Polikliniğinde yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla gebelere doğuma kadar birebir destek sağlanıyor.

Tunceli Devlet Hastanesi tarafından anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında gebelerin takibi ve bilgilendirilmesine yönelik hizmetler aralıksız sürdürülüyor. Kent genelinde görev yapan koordinatör ebeler, gebelik ve lohusalık dönemindeki kadınlarla telefon üzerinden iletişim kurarak danışmanlık hizmeti veriyor. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde anne adaylarının sağlık durumları yerinde değerlendiriliyor. Özellikle gebeliğin son üç ayında, 20'nci haftadan itibaren yüksek riskli gebeliklerde ve doğum sonrası lohusalık döneminde gerçekleştirilen ziyaretlerde tansiyon ölçümü yapılıyor, bebeğin kalp sesleri değerlendiriliyor. Anne adaylarına gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili ihtiyaç duydukları konularda da bilgi veriliyor. Anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve güvenli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Ebe Polikliniğinde "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması da yürütülüyor. Uygulama kapsamında gebeler, gebelik takibinden doğum öncesi hazırlıklara kadar birçok aşamada ebeler tarafından birebir takip ediliyor.

Poliklinikte anne adaylarına doğumhane tanıtımı yapılırken, emzirme danışmanlığı veriliyor ve doğum sonrasında lohusalık süreci de takip ediliyor. Böylece anne adaylarının gebelik döneminden doğum sonrasına kadar sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Cep Telefonu, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla anne adayları doğuma kadar birebir takip ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun teklifini ilk kez açıkladı: Seçime böyle gidelim Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı: Seçime böyle gidelim
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kalbi tam iki kez durdu Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Melih Gökçek yarın ifade verecek Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var Melih Gökçek yarın ifade verecek! Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var

09:40
İstanbul, Mardin ve Manisa’da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:22
Girne’deki gemi faciasında ölü sayısı 12’ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
09:18
Eski bakan hakkında olay rapor Korumasıyla ilişkisi rapora girdi
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
08:49
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
08:00
Türkiye’nin dev zincir marketine milyonluk fatura Tutar belli oldu
Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura! Tutar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 09:56:50. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla anne adayları doğuma kadar birebir takip ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement