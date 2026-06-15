Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Başladı

Tunceli\'de Mobil Kanser Tarama Aracı Başladı
15.06.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de imzalanan protokolle, Mobil Kanser Tarama Aracı kırsal alanlarda hizmet verecek.

Tunceli'de imzalanan protokol kapsamında Mobil Kanser Tarama Aracı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tunceli'de sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla önemli bir proje daha hayata geçirildi. Tunceli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ile Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mobil Kanser Tarama Aracı vatandaşların hizmetine sunuldu. Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan biri olan erken teşhis imkanlarını yaygınlaştırmak amacıyla hizmet verecek araç; özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser taramalarının ücretsiz olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalarla, vatandaşların yaşadıkları yerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak ve erken tanı süreçleri güçlendirilecek.

Tunceli genelinde merkezden en uzak köylere kadar vatandaşların sağlığı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, erken teşhisin hayat kurtardığı ve zamanında yapılan taramaların sağlıklı yarınlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
14:35
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:57:59. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.