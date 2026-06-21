Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi

Tunceli\'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi
21.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil Kanser Tarama Aracı, Tunceli'nin köylerinde erken teşhis için ücretsiz kanser taramaları yapıyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli'de hizmete alınan Mobil Kanser Tarama Aracı yola çıktı. Dağlık yolları aşan araç ve sağlık ekipleri, köylerde erken teşhis için kanser taramaları yapıyor.

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Tunceli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete alınan Mobil Kanser Tarama Aracı, ilk saha çalışmalarına başladı. Dağlık ve zorlu yolları aşarak Tunceli'nin en kalabalık köylerinden Geyiksuyu'na ulaşan sağlık ekibi, köy merkezi ile çevredeki köy ve mezralarda yaşayanlara ücretsiz kanser taraması yaptı.

SAĞLIK EKİBİ GÜN BOYU HİZMET VERDİ

Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu sağlık hizmetleri ve erken teşhis hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, uygun yaş grubundakilere serviks, meme ve kolon kanseri taramaları gerçekleştirildi. Programın organizasyonu Geyiksuyu köyü ebesi Dilek Bayır tarafından yürütülürken, tarama işlemleri röntgen teknisyeni Yasemin Duran ile hemşire Büşra Bölükbaşı tarafından gerçekleştirildi. Hekim, hemşire ve röntgen teknisyeninden oluşan sağlık ekibi, gün boyunca çok sayıda kişiye hizmet sundu. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Aslan ve vakıf yönetim kurulu üyeleri de vatandaşlarla bir araya geldi. Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Adar Bulut da tarama sürecinde kanserde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirdi.

'KETEM'İ AYAKLARINA GÖTÜRÜYORUZ'

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Adar Bulut, kanser tarama hizmetlerini vatandaşların ayağına götürdüklerini belirterek, "Bugün Geyiksuyu köyümüzün meydanındayız. Mobil Kanser Tarama Aracımızla buraya gelerek kanser taramalarının startını Geyiksuyu'nda vermiş olduk. Artık kanser taramalarını vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Bundan sonraki süreçte belirli aralıklarla Tunceli'nin ilçelerinde ve köylerinde Mobil Kanser Tarama Aracımızı konuşlandıracağız. Vatandaşlarımızın taramalarını bulundukları bölgelerde gerçekleştireceğiz. Daha önce vatandaşlarımızı araçlarla KETEM'e getiriyorduk artık KETEM'i onların ayağına götüreceğiz" dedi.

'ÇOK İYİ OLDU'

Esna Karataş, aracın köylere gelmesinin büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Uzun zamandır böyle bir aracın olmasını çok istiyorduk. Yol paramız olmuyor, hayvancılıkla uğraşıyoruz, merkeze gitmek zor oluyordu ama artık çok rahat araç kapımızın önüne geldi ve taramalarımızı yaptı" diye konuştu. Suna Demir ve Gülizar Demir de erken teşhis açısından Mobil Kanser Tarama Aracının, köyleri gezmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tunceli, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

11:16
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:22:24. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.