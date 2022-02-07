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Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: "Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez" - Son Dakika

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: "Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez"

07.02.2022 14:34

- Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: "Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez" "Uzmanlığı olmayan kişilerin yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyoruz" İnternette satılan dolgular tehlike saçıyor Türkiye Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

- Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: "Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez"

"Uzmanlığı olmayan kişilerin yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyoruz"

İnternette satılan dolgular tehlike saçıyor

ANKARA - Türkiye Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, internette satılan dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler ve siğil ilaçlarının uzman doktor kontrolünde uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Kartal, insanların evlerinde kozmetik uygulama yapmasının ekmek yapmaya benzemediğini konusunda uyardı.

TDD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal Türkiye Dermatoloji Derneği'nde internette satılan dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler ve siğil ilaçlarının tehlike saçmasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Kartal, insanların internette alınan dolgu, kimyasal peeling gibi ürünlerin uzman kontrolü olmaksızın uygulanmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

"Uzmanlığı olmayan kişilerin yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyoruz"

Kişilerin yanlış yönlendirilmesine dikkat çeken Kartal, "Televizyonlarda 'güzellik uzmanı' sıfatıyla önerilerde bulunan kişileri dinleyerek bitkisel yağ karışımı yaparak yüzüne uygulayan ve zarar gören hastalarımız var. Alerjik reaksiyondan güneş yanığına birçok komplikasyon görülüyor. Uzmanlığı olmayan kişilerin konuşmalarını veya yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyor ve önermiyoruz" ifadelerine kullandı.

"Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez"

Kartal yanlış uygulamalar yapılmasının ciddi hastalıklara neden olabileceğini belirterek, "Yanlış kozmetik ürün seçimi ve uygulaması alerjik reaksiyon, akne, egzama, renk değişikliği, doku kaybı, yanık gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. TDD olarak uyarıyoruz dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin. Cildiniz değerlidir ve uzman hekimlere emanet edilmelidir. Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez; cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat yaratabilir" açıklamasında bulundu.

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez

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Kimyasal, İnternet, Siğil, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: 'Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez' - Son Dakika


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