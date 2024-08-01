Türkiye'de Her 15 Dakikada 1 Kişi İnme Nedeniyle Yaşamını Yitiriyor

Sağlık

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğince hayata geçirilen "İnmeye dur de" projesi kapsamında, Türkiye'de her 15 dakikada 1 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan "inme"nin önlenebilmesi için ülke genelinde halkla buluşularak bilgilendirme yapılacak.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beynin bir bölümüne kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu oluşan acil tıbbi durumun inme olarak tanımlandığını söyledi.

İnmenin, kalıcı felç, konuşma bozukluğu, görme kaybı, denge bozukluğu ve hatta ölümle sonuçlanabilen bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Arsava, hastalığın genellikle ani olarak ortaya çıktığını, en sık gözlenen bulguların ise yüz, kol veya bacakta his veya güç kaybı, denge veya koordinasyon bozukluğu, konuşma ve anlama güçlüğü, görme kaybı ve çift görme şeklinde kendini gösterdiğini aktardı.

Arsava, Türkiye'de ve dünya genelinde inmenin, ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 ve 2021 ölüm istatistikleri, akut inme sıklığını ve etkilerini göstermektedir. 2020 yılında Türkiye'de kaydedilen toplam 507 bin 938 ölümün yüzde 36'sı, yani 183 bin 109'u kalp-damar sistemi hastalıklarından kaynaklanmıştır. İnme nedeniyle ölenlerin sayısı ise 35 bin 880'dir ve tüm ölümlerin yüzde 7,2'sini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye'de her 15 dakikada 1 kişi inme nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

2021 yılında ise ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak 565 bin 594'e ulaşmış, ölümlerin yüzde 33,4'ünden sorumlu olan kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları yine en yaygın ölüm nedenleri arasında yer almıştır."

"Erken müdahale hayat kurtarıcı"

İnmede erken müdahalenin sadece hayat kurtarıcı olmakla kalmayıp, inme sonrası gözlenebilecek özel gereksinimlilik oranını da asgari düzeye indirdiğine işaret eden Arsava, bu nedenle inme belirtileri görüldüğünde hemen 112 ile temasa geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Arsava, inme riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, stresten uzak durmak gibi adımlar atılmalıdır. Ayrıca yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi risk faktörleri varsa düzenli olarak kontrol edilmeli ve tedavi edilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Hekimler, "İnmeye dur de" projesiyle halkla buluşacak

İnmenin önlenebilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Arsava, bunun yapılabilmesi için Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak da çeşitli faaliyetler ve projeler yürüttüklerini söyledi.

Bu doğrultuda derneğin resmi web sitesi dahil tüm sosyal medya kanallarında bilinçlendirme kampanyaları yaptıklarını aktaran Arsava, halkla doğrudan bir araya gelinen saha çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Arsava, inmenin önlenebilmesi için toplumsal farkındalığın artırılabilmesine yönelik "İnmeye dur de" isimli yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Halkla ilk buluşma gerçekleşti

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnme Merkezi ve 1. Basamak Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Canan Togay Işıkay da projeye, üye tüm doktorların gönüllü olarak katkı verdiğini söyledi.

Projenin ilk programında vatandaşlarla bir araya gelerek, inmeye ilişkin bilgi veren Işıkay, şunları kaydetti:

"Bu proje, yaygınlaşacak projenin ilki. Proje kapsamında ilk halkla buluşma gerçekleşti. Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi Piraye Salonu'nda, Çankaya Belediyesi işbirliği ile başladı. İlki Ankara'da başlayan ve kısa süre sonra Eskişehir'de devam edecek olan proje, Türkiye geneline yaygınlaşarak devam edecek.

Programlarda, alandaki hocalarımız, 'İnme nedir, inmeden nasıl korunuruz, inme nasıl tedavi edilir?' gibi temel başlıklarda bilgi verecek, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacak."