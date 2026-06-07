Türkiye, Safe2Eat Kampanyasına 2026'da Da Katılıyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yürütülen ve gıda güvenilirliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan 'Safe2Eat' kampanyasına 2025 yılında ilk kez katılan Türkiye'nin 2026 yılında da katıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim0 Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Haziran'da kutlanan Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün, gıda güvenilirliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması açısından önemli bir zemin sunduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler kararıyla her yıl 7 Haziran'da kutlanan bu özel günün, güvenilir gıdaya erişimin halk sağlığının korunmasındaki belirleyici rolünü bir kez daha hatırlattığının altını çizen Yumaklı, "2026 yılı için belirlenen 'Yükten çözümlere - her yerde güvenli gıda' teması da gıda kaynaklı risklerin azaltılmasında bilimsel verilerin, etkili politikaların ve doğru uygulamaların önemini açık biçimde ortaya koymaktadır. Biz de bu anlayışla, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşlarla birlikte güvenilir gıda kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

'SAFE2EAT'TE TÜRKİYE'NİN İLK YIL BAŞARISI

'Safe2Eat' kampanyasının EFSA tarafından 2020 yılından bu yana yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında ilk kez dahil olduğu kampanyada önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı. Türkiye'nin geçen yıl yürütülen iletişim faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaştığını dile getiren Yumaklı, "2025 yılında 'Safe2Eat' kampanyasına ilk kez katılan ülkemiz, yürüttüğü yoğun iletişim faaliyetleri, sosyal medya çalışmaları ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleriyle kampanyaya katılan ülkeler arasında en yüksek görünürlük ve etkileşim sağlayan ülkelerden biri oldu. Gıda güvenilirliği konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, kampanyanın ülkemizde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların ardından 2026 yılında da kampanyada yer alarak bilim temelli bilgilendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

2026 YILINDA ÜÇ TEMEL TEMA

Toplam 23 ülkenin gönüllü iş birliğiyle yürütülen kampanyanın, tüketicilerin gıda konusunda bilinçli tercihler yapmasını desteklemeyi, bilimsel değerlendirmelere dayalı doğru bilgiyi toplumla buluşturmayı ve gıda sistemine duyulan güveni artırmayı amaçladığını belirten Yumaklı, Türkiye'nin bu yılki çalışmalarını üç temel tema üzerine yoğunlaştırdığına dikkati çekti. Bakan Yumaklı, kampanya kapsamında öne çıkarılan başlıklara ilişkin, "2026 yılı boyunca özellikle gıda israfının azaltılması, gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele ve gıdaların güvenilir yöntemlerle hazırlanması konularında tüketicilerimizi bilgilendiriyoruz. Kaynaklarımızın korunması ve israfın önlenmesine yönelik farkındalık oluşturuyor, gıda kaynaklı risklerin bilimsel yaklaşımlarla nasıl azaltılabileceğini anlatıyor ve vatandaşlarımızın gıdaları güvenli şekilde hazırlayıp saklamalarına yönelik doğru uygulamaları paylaşıyoruz" dedi.

Gıda güvenilirliğinin yalnızca resmi kontrollerle değil, tüketicilerin bilinçli tercihleriyle de güçlendiğine işaret eden Yumaklı, kampanyanın bu yönüyle önemli bir farkındalık aracı olduğunu dile getirdi. Kampanya süresince Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesapları ile 'https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet sitesi üzerinden bilgilendirici içerikler paylaşıldığını belirten Yumaklı, '#Safe2EatEU' etiketiyle yürütülen iletişim faaliyetleriyle toplumun her kesimine ulaşılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sektör temsilcileri, akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları ve tüketicilerle yürütülen iş birlikleri sayesinde bilim temelli bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığına işaret etti.

GÜVENİLİR GIDA MOBİL UYGULAMASIYLA AKTİF KATILIM

Gıda güvenilirliğinde şeffaflığın artırılması ve vatandaşların denetim süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması amacıyla hayata geçirilen Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması'nın da bu yaklaşımın önemli araçlarından biri olduğunu anımsatan Yumaklı, "Güvenilir Gıda Mobil Uygulamamız sayesinde vatandaşlarımız, toplu tüketim ve satış noktalarında karşılaştıkları uygunsuzlukları 'çek-gönder' özelliğiyle bize hızlı şekilde iletebiliyor, başvurularının durumunu uygulama üzerinden takip edebiliyor. Aynı zamanda karekod okutma özelliğiyle işletmelere ait denetim bilgilerine ulaşabiliyor, taklit ve tağşiş listeleri ile güncel duyuruları tek noktadan görebiliyor. Bu uygulama, devletimizin denetim kapasitesi ile vatandaşlarımızın bilinçli katkısını bir araya getirerek güvenilir gıda kültürünün daha da güçlenmesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.