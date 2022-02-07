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Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı - Son Dakika

Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı

07.02.2022 16:30

Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'a Tekirdağ'da yoğun ilgi var. Şuana kadar Tekirdağ'da yaklaşık 4 bine yakın Turkovac aşısı yapıldı.

Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı

TEKİRDAĞ - Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'a Tekirdağ'da yoğun ilgi var. Şuana kadar Tekirdağ'da yaklaşık 4 bine yakın Turkovac aşısı yapıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac aşısı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde uygulanmaya devam ediyor. Randevusunu alan Tekirdağlı vatandaşlar, randevu öncesi hastaneye gelerek, yerli aşıyı olmak için sıralarını bekliyor. Tekirdağ'da şuana kadar 4 bine yakın yerli ve milli Turkovac aşısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Lütfi Çağatay Onar yaptığı açıklamada, "Aralık ayının son haftasın da Turkovac, Tekirdağ şehir Hastanesinde de tüm Türkiye'de olduğu gibi Şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bilindiği üzere inaktif bir aşı. Etkililiği ve güvenirliği dünyadaki emsallerine kıyasla daha üstün bir aşı Turkovac aşısı. Aralığın son haftasında üç yüzün üzerinde bir aşı yapmıştık. Toplamda Şubat ayının ikinci haftası itibariyle 3 bin 800 aşı Tekirdağ Şehir hastanesinde uygulandı. Gördüğünüz gibi teveccüh ve son derece fazla. Hastalarımız özellikle Turkovac'ı tercih ediyor ve bizden bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kişisel koruyucuların dışında aşıların zamanında tam dozunda uygulanmış olması çok önemli. Biz özellikle bunları vurguluyoruz. Vaka sayılarının artıyor olması aşının gücünü azaltmıyor tam tersine aşının gücünden dolayı vakalarda hastane yatışı yoğun bakım yatışını emsal dönemlere kıyasla son derece az görüyoruz ve bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Şuana kadar bizim yaptırdığımız 4 bine yakın aşı içerisinde majör bir yan etki görülmedi. Hayatı tehdit eden bir etki görünmedi. Bu çok önemli bizim açımızdan. Bununla alakalalı sağlık bakanlığımızın sürdürmüş olduğu bir klinik araştırma mevcut. Bununla alakalı veri toplamaya devam ediyoruz" dedi.

Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı
Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı
Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı

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Koronavirüs, Tekirdağ, TURKOVAC, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turkovac'a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı - Son Dakika


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