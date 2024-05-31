Tütün, her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açıyor - Son Dakika
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Sağlık

Tütün, her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açıyor

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde düzenlenen seminerde Prof. Dr. Esra Yazar, tütünün her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açtığını belirtti. Seminerde tütün endüstrisi ve tütün bağımlılığı ile mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara karbonmonoksit difüzyon ve solunum fonksiyon testi yapıldı.

31.05.2024 00:26
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Prof. Dr. Esra Yazar: "Tütün, her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açıyor"

İSTANBUL - Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde "Dünya Tütünsüz Günü" konulu seminer düzenlendi. Prof. Dr. Esra Yazar, "Tütün, her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açan bir madde. Özellikle çocuklar ve gençler arasında kullanımın yaygınlaşması endişe verici. Bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla seminer düzenledik" dedi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde, tütün kullanımının sağlığa zararlarını vurgulamak, sigara içen vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Tütünsüz Günü" konulu seminer düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Sargın ve Uzm. Dr. Sacit İçten'in yaptığı seminerde Prof. Dr. Esra Yazar ve Doç. Dr. Hacer Hicran Mutlu tütün endüstrisi ve tütün bağımlılığı ile mücadele konusunu anlattı. Hastanenin girişinde ise tütünü bırakmayan isteyen vatandaşlara karbonmonoksit difüzyon ve solunum fonksiyon testi yapıldı.

"Her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açıyor"

Prof. Dr. Esra Yazar, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Umudumuz bunun gerçekleşmesi tabii ki. Tütün tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanıyor. ve tahmin edilen her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açan bir madde. Özellikle çocuklar ve gençler arasında kullanımın yaygınlaşması endişe verici. Bu konuda farkındalığı arttırmak, kişiler hiç başlamadan bunu önlemek, başlayanlara bıraktırmak için ne gibi çabalar sarf edebiliriz, mevcut çabaları ne kadar attırabiliriz konularında böyle bir seminer düzenledik" dedi.

"32 senedir içiyorum, bırakmak istiyorum"

Sigarayı bırakmak için eşiyle birlikte seminere katılan bir vatandaş, "32 senedir içiyorum. Çok bırakmaya karar verdim ama bırakamadım. Eşim bıraktı şimdi ben de bırakmak istiyorum. O yüzden buraya geldik, inşallah bırakacağım" dedi. Eşi ise, "14 senedir içiyorum. Bırakmak için karar verdim. O duygu başka. Artık üstüm kokmuyor, rahat nefes alıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tütün, her yıl 8 milyon kişinin ölümüne yol açıyor - Son Dakika

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