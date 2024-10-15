Tuzla'da Palyatif Bakımda Moral Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Tuzla'da Palyatif Bakımda Moral Etkinliği

Tuzla Devlet Hastanesi'nde, Dünya Palyatif Günü kapsamında moral etkinliği düzenlendi.

15.10.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da palyatif bakım servisindeki hastalar ve yakınları için etkinlik düzenlendi

İSTANBUL - Tuzla Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım merkezinde yatan hastalar ve hasta yakınları, Dünya Palyatif Günü kapsamında düzenlenen müzikli ve yiyecek içecek ikramlı etkinlik ile moral buldu.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım merkezinde yatan hastalar ve hasta yakınları için, Dünya Palyatif Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, başhekim Uzm. Dr. Selçuk Bozhalil ve palyatif bakım servis sorumlusu Uzm. Dr. Mehmet Metin'in konuşmalarının ardından 'Kafkas Kartalları' müzisyen ekibi sahne aldı. Ayrıca etkinlik kapsamında katılımcılara yiyecek içecek ikramı da yapıldı. Palyatif bakım merkezinde bulunan hastalar ve hasta yakınları, düzenlenen etkinlik ile hem moral buldu hem keyifli vakit geçirdi.

"Yaşam süresini uzatmıyoruz, mevcut yaşam süresinin daha kaliteli hale gelmesini sağlıyoruz"

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ve Palyatif Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Mehmet Metin, "Palyatif bakım dünyada çok yeni bir kavram. Ülkemizde de 2015'lerden sonra gündeme gelen bir kavram. Daha çok yaşamı tehdit eden ağır hastalıklarda, hastaların psikolojik, sosyal, fiziksel sıkıntılarını gidermek ve azaltmak için ortaya çıkmış bir kavram. Aynı zamanda hasta yakınlarını sosyal ve psikolojik olarak destekliyoruz. Biz yaşam süresini uzatmıyoruz, mevcut yaşam süresinin daha kaliteli hale gelmesini sağlıyoruz. Tuzla Devlet Hastanesi'ndeki palyatif bakım servisinde 94 yatağımız var, 5'i uzman olmak üzere 15 hekimimiz var, 50'nin üstünde de profesyonel sağlık çalışanımız var. Etkinlik çok güzeldi. Uzun süredir burada kalan hastalar var, onlar için. Müzik ve ikramla birlikte kendi sıkıntılarını bir nebze olsun unuttular, gündelik yaşama döndüler. Hastalar ve hasta sahipleri mutlular" dedi.

Kaynak: İHA

Tuzla Devlet Hastanesi, Dünya, Tuzla, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tuzla'da Palyatif Bakımda Moral Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 23:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da Palyatif Bakımda Moral Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.