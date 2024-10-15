Tuzla'da Palyatif Bakımda Moral Etkinliği

Sağlık

Tuzla'da palyatif bakım servisindeki hastalar ve yakınları için etkinlik düzenlendi

İSTANBUL - Tuzla Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım merkezinde yatan hastalar ve hasta yakınları, Dünya Palyatif Günü kapsamında düzenlenen müzikli ve yiyecek içecek ikramlı etkinlik ile moral buldu.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım merkezinde yatan hastalar ve hasta yakınları için, Dünya Palyatif Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, başhekim Uzm. Dr. Selçuk Bozhalil ve palyatif bakım servis sorumlusu Uzm. Dr. Mehmet Metin'in konuşmalarının ardından 'Kafkas Kartalları' müzisyen ekibi sahne aldı. Ayrıca etkinlik kapsamında katılımcılara yiyecek içecek ikramı da yapıldı. Palyatif bakım merkezinde bulunan hastalar ve hasta yakınları, düzenlenen etkinlik ile hem moral buldu hem keyifli vakit geçirdi.

"Yaşam süresini uzatmıyoruz, mevcut yaşam süresinin daha kaliteli hale gelmesini sağlıyoruz"

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ve Palyatif Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Mehmet Metin, "Palyatif bakım dünyada çok yeni bir kavram. Ülkemizde de 2015'lerden sonra gündeme gelen bir kavram. Daha çok yaşamı tehdit eden ağır hastalıklarda, hastaların psikolojik, sosyal, fiziksel sıkıntılarını gidermek ve azaltmak için ortaya çıkmış bir kavram. Aynı zamanda hasta yakınlarını sosyal ve psikolojik olarak destekliyoruz. Biz yaşam süresini uzatmıyoruz, mevcut yaşam süresinin daha kaliteli hale gelmesini sağlıyoruz. Tuzla Devlet Hastanesi'ndeki palyatif bakım servisinde 94 yatağımız var, 5'i uzman olmak üzere 15 hekimimiz var, 50'nin üstünde de profesyonel sağlık çalışanımız var. Etkinlik çok güzeldi. Uzun süredir burada kalan hastalar var, onlar için. Müzik ve ikramla birlikte kendi sıkıntılarını bir nebze olsun unuttular, gündelik yaşama döndüler. Hastalar ve hasta sahipleri mutlular" dedi.