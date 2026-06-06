TVHB: Veteriner sorunları ertelenirse kaybeden insan sağlığı olur

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmaması gibi konuların ötelenirse kaybedenin insan sağlığı ve Türkiye olacağını bildirdi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) 51'inci Oda Başkanları 4'üncü İstişare Toplantısı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen toplantıya başta TVHB Başkanı Ali Eroğlu olmak üzere Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Recep Yıldız, Veteriner Sağlık Ürünleri Daire Başkanı Recep Tolga Kıvanç, Sağlık Ürünleri Daire Başkanlığı Çalışma Grup Sorumlusu İlyas Akbaş

ve 72 oda başkanı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program açılış konuşmalarıyla başladı.

Hayvancılık Genel Müdürü Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak koruyucu hekimlik, aşılama faaliyetleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, veteriner hekimlerin sahadaki çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni biyolojik tehditlerin veteriner hekimliğin stratejik rolünü daha da artırdığını ifade eden Çelik, sürekli eğitim faaliyetlerinin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Veteriner Hekimler Merkez Konseyi ile yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını dile getiren Salih Çelik, sahadan gelen görüş ve önerilerin politika geliştirme süreçlerine önemli katkı sağladığını belirterek, hayvancılığın geleceği için bilimsel bilgiye ve veteriner hekimlere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Toplantı vesilesiyle bölgelerden aldığımız konuları istişare edeceğiz"

Geçen yıl 7 ilde bölge toplantıları olduğunu belirten Eroğlu, "Bölge toplantılarındaki konuları tekrar Oda Başkanlarımızla değerlendirmek üzere bugün ve yarın istişare toplantısı yapacağız. Toplantı vesilesiyle bölgelerden, illerden aldığımız konuları, istişare ettiğimiz hususları, mesleğimizle, hayvancılığın durumu ile ilgili genel anlamda, veteriner hekimlerin çalışma alanlarını ve mesleki sorunlarını bu toplantıda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

TVHB Başkanı Eroğlu, veteriner hekimlerin hayvan ve çevre sağlığının yanı sıra gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından da kritik görevler üstlendiğini belirtti. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60'tan fazlasının hayvanlardan kaynaklandığına dikkati çeken Eroğlu, zoonotik hastalıklarla mücadelede veteriner hekimlerin koruyucu sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti. Eroğlu, düzenlenecek toplantıda mesleki sorunlar, özlük hakları, sağlıkta şiddet ve veteriner hekimlerin çalışma şartlarının ele alınacağını kaydetti.

"Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulması ötelenirse kaybeden maalesef insanımızın sağlığı ve ülkemiz olacaktır"

Toplum sağlığı açısından, stratejik konumu ve vazgeçilmezliğiyle veteriner hekimlik mesleğinin hak ettiği yere mutlaka taşınması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Sağlık hizmetleri sınıfında bulunan veteriner hekimleri de mesleki haklar açısından beşeri sağlık hizmet grubu ile birlikte değerlendirilmesi zaruri hale gelmiştir. Hemen her platformda belirttiğimiz, savunduğumuz ve takipçisi olduğumuz fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet, çalışan ve emekli veteriner hekimlerin maaş ve özlük haklarındaki kayıplar, uzmanlık eğitiminin, başlatılamaması, kamuda bakanlıklarda ve belediyelerde daha fazla veteriner hekim istihdamının yapılmaması, Tarım ve Orman Bakanlığındaki yanlış yapılanma yani Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmaması, insan, hayvan ve çevre sağlığı için Tek Sağlık uygulamaları için işlevsel yapıların tanımlanamaması, E-reçete, İTS, ATS ve suni tohumlama gibi serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki mağduriyetleri ortadan kaldıracak yasal ve yapısal düzenlemeler dikkate alınmaz, ötelenirse kaybeden maalesef insanımızın sağlığı ve ülkemiz olacaktır" diye konuştu.

Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşmaması halinde ülke hayvancılığı ile toplum sağlığının olumsuz etkilenmeye devam edeceğini belirtti. Birlik olarak mesleğin ve ülkenin kazanımları için kamu otoritesiyle karşı karşıya gelmek yerine diyalog ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Eroğlu, gerekli görülmesi halinde mesleki hakların korunması amacıyla hukuki yollara da başvurabileceklerini dile getirdi.

Eroğlu ayrıca, veteriner hekimlere ilişkin 41'inci madde düzenlemesi başta olmak üzere gösterilen ilgi ve duyarlılık nedeniyle Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve ilgili yetkililere teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti. - ANKARA