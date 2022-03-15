UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu - Son Dakika
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UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu

15.03.2022 22:29

UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu Bingöl'ün Genç ilçesinde yüksek tansiyon ihbarı alan UMKE ekipleri, 57 yaşındaki yaşlı kadını mahsur kaldığı mezrada 6 saatlik çalışmayla kurtardı.

UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde yüksek tansiyon ihbarı alan UMKE ekipleri, 57 yaşındaki yaşlı kadını mahsur kaldığı mezrada 6 saatlik çalışmayla kurtardı.

Bingöl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı etkileyeme devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hastalar için de İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi seferber oluyor. Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü kuruca mezrasında etkisini gösteren kar, mezra yolunu ulaşıma kapattı. Mezrada ikamet eden ve tansiyonu yükselince rahatsızlanan 57 yaşındaki Kevi Yaşar'ın ailesi durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen UMKE, tam paletli ambulans ile mezraya ulaşarak yaşlı kadının ilk muayenesini yaptı. Yaklaşık 6 saat süren yoğun mücadelenin ardından yaşlı kadın ulaşımın olduğu bir noktada ambulansa teslim edilerek, Genç Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Ekiplere teşekkür eden yaşlı kadının oğlu Yasin Yaşar, "Hastamız vardı 112'yi aradık paletli ambulansı gönderdiler. Allah razı olsun geldiler. Annem tansiyon hastası gidip ameliyat olacak. Onları aradık geldiler. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu
UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu
UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Genç, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık UMKE, mezrada mahsur kalan yaşlı kadın için seferber oldu - Son Dakika


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