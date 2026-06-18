Uşak Belediyesinden vektörle mücadele seferberliği

Uşak Belediyesi, halk sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla şehir genelinde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Uşak Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilaçlama faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Vektörle mücadele kapsamında, şehir genelinde ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Halk sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla ekiplerimiz, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor." ifadelerine yer verildi. - UŞAK