Uşak'ta Kan Bağışçılarına Plaket - Son Dakika
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Uşak'ta Kan Bağışçılarına Plaket

Uşak\'ta Kan Bağışçılarına Plaket
18.06.2026 16:38
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Uşak'ta 45'ten fazla kan bağışı yapan 20 gönüllüye plaket verildi. Programa valilik katıldı.

Uşak'ta düzenlenen programda, 45 kez ve üzerinde kan bağışında bulunan 20 gönüllü bağışçıya plaket takdim edildi.

Uşak Sağlık İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Uşak Valisi Serdar Kartal, Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ferda Korkut, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar, gönüllü kan bağışçıları ve yakınları katıldı.

Programda konuşan Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ferda Korkut, düzenli kan bağışında bulunan vatandaşların toplum için büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini belirterek, "45 kere bir başkasının derdiyle dertlenmek, bunun için 45 kere sedyeye uzanmak bir vatandaşlık görevinin çok üstünde. Çok yüksek bir erdemin, adanmışlığın, iyiliğin göstergesi. Sizler ismi bilinmeyen çok özel kahramanlarsınız." dedi.

Konuşmanın ardından 20 gönüllü bağışçıya plaketleri, Uşak Valisi Serdar Kartal ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uşak'ta Kan Bağışçılarına Plaket - Son Dakika

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