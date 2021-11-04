Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Üsküdar'da polis ekiplerinden Kızılay'a kan bağışı
İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Üsküdar'da kurulan Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek amacıyla gönüllü olarak, kan bağışı kampanyasına katıldı. Üsküdar'da kurulan Kızılay çadırına gelen polis ekipleri, gerekli formları doldurduktan sonra doktor nezaretinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından kan verme işlemini tamamlayarak bağışta bulundular. Kan bağışına çok sayıda polis ekibi katılım sağladı.
Kaynak: İHA
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