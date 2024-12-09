Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Kış Aylarında Artıyor

Sağlık

Güven Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümünden Uzm. Dr. Fatih Fidan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının özellikle kreş, yuva, okul gibi toplu halde yaşanılan yerlerde hızla yayılarak küçük salgınlara neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, soğuk havaların kendini göstermesiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, çocukları ve yetişkinleri etkileyen enfeksiyonla kış boyunca karşılaşılacağını vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Fatih Fidan, üst solunum enfeksiyonunun zayıflayan bağışıklık sisteminde daha ağır seyredebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fidan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, burun, boğaz, sinüsler ve gırtlak gibi bölgeleri etkileyen bir hastalık grubu olduğunu belirterek, "Üst solunum yolu enfeksiyonları, toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisi. Genellikle hafif seyirli olsa da bazen ağır seyrederek ciddi komplikasyonlara neden olabiliyorlar. Yaşamı tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risk altındaki gruplarda, dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtileri, nedenleri, önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğuna değinen Fidan, yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip kişiler, kanser tedavisi görenler, organ nakli yapılanlar, doğuştan veya sonradan bağışıklık sistemi bozukluğu olanlar ve özellikle sigara içenlerin risk grubunda olduğunu belirtti.

Üst solunum yolu enfeksiyon belirtilerinin enfekte olan solunum yolunun bölgesine göre değiştiğini kaydeden Fidan, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı, ateş, öksürük, baş ağrısı, yorgunluk ve genel bir halsizlik durumlarına sık rastlandığına, ses kısıklığı ve kulak tıkanıklığının da görülebildiğine, belirtilerin genellikle enfeksiyon başladıktan sonra birkaç gün içinde ortaya çıktığına değindi.

"Çocuklar yılda ortalama yaklaşık 10 defa üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebiliyor"

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çocukluk çağında daha sık olmak üzere her yaştan bireyi etkileyebildiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Çocukların bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için, üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha yatkınlar. Hastalık özellikle kreş, yuva, okul gibi toplu halde yaşanılan yerlerde hızla yayılarak küçük salgınlara neden olabilir. Okul çağındaki çocuklar yılda ortalama yaklaşık 10 defa üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebiliyor. Kalabalık alanlarda mümkün oldukça maske takmaya devam etmeli, ellerimizi sık sık yıkamalı, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu kapatmalı ve hasta kişilerle aramıza mesafe koymalıyız. Oyuncak gibi ortak kullanılan objeler de bulaşa neden olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları her mevsimde görülüyor. Özellikle kış aylarında havanın soğuması, havadaki nemin azalması, hava kirliliğinin artması, kapalı ve kalabalık ortamlarda daha çok vakit geçirilmesi gibi nedenlerle oldukça artış gösteriyor."

Fidan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde amacın belirtileri hafifletmek, konforu artırmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak olduğuna işaret ederek, "Bol sıvı tüketimi, istirahat ve ortamı nemlendirmek önemli. Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, boğaz gargaraları ve burun spreyleri kullanılabilir. Hastalık sırasında düzenli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli. Belirtiler uzun süre devam ederse veya şiddetlenirse bir sağlık profesyoneline başvurmak önemli. Antibiyotiklerin, enfeksiyonun bakteriyel olduğu kesinleşmedikçe kullanılmasını önermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.