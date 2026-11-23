Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Cemile Nursel Alpan, çocuklarda streptokok enfeksiyonlarının kalbi iki farklı mekanizmayla etkileyebildiğini belirtti. Alpan, "Sessiz veya gürültülü bulgular verebildiğinden beta farenjit geçiren çocukları titizlikle takip etmek gerekir" dedi.

Streptokok enfeksiyonlarının çocuklarda kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Cemile Nursel Alpan, "Boğaz enfeksiyonlarının ardından gelişebilen kalp tutulumunun erken fark edilmesi büyük önem taşıyor. Çocuklarda streptokok enfeksiyonları kalbi iki temel yolla etkileyebiliyor. İlki, boğaz enfeksiyonu sonrası gelişen ve akut romatizmal ateş (ARA) ile kardit olarak adlandırılan bağışıklık aracılı kalp reaksiyonu. Bu tablo kalp kapaklarını, kalp kasını (miyokard) ve kalp zarını (perikard) etkileyebiliyor. İkinci mekanizma ise daha nadir görülen, streptokokların doğrudan kalbin iç yüzeyine ve kapaklara yerleşmesiyle ortaya çıkan enfektif endokardittir. Bu durum özellikle yapısal kalp hastalığı olan çocukları tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

ARA ve romatizmal karditin genellikle boğaz enfeksiyonundan 2-4 hafta sonra ortaya çıktığını hatırlatan Alpan, temel mekanizmanın streptokok antijenleriyle çapraz reaksiyon gösteren bağışıklık yanıtının kalp dokularına zarar vermesi olduğunu anlattı. Hastalığın mitral kapakta, aort kapakta ya da her ikisinde birden başlayan inflamasyonla karakterize olduğunu belirten Alpan, klinik bulguların çok değişken olabildiğini vurguladı.

"Sessiz kardit yalnızca ekokardiyografiyle saptanabiliyor"

Uzm. Dr. Alpan, "Sessiz kardit" olarak adlandırılan tabloda kapak inflamasyonu bulunmasına rağmen hiçbir klinik bulgunun gelişmediğini, seyrin hafif olduğunu ve kapak yetersizliklerinin yalnızca ekokardiyografiyle saptanabildiğini söyleyerek, "Bazı hastalar ise ağır kapak yetmezliğiyle karşımıza çıkabiliyor. Yeni duyulan bir üfürüm, kalp hızında artış (taşikardi), kalp büyümesi ve kalp yetersizliği bulguları gelişebiliyor. Klinik muayenede üfürüm duyulmaması karditi ekarte ettirmez" diye konuştu.

"Tanıda EKG değil; kan testleri, enfeksiyon kanıtı ve ekokardiyografi esas"

Romatizmal karditin spesifik bir EKG bulgusu bulunmadığını, ancak bazı EKG özelliklerinin tanıya destek olabileceğini belirten Alpan, "Tanıda asıl önemli unsurlar; romatizmayı düşündüren kan testleri, streptokok enfeksiyonunun kanıtı (ASO değeri veya boğaz kültürü) ve ekokardiyografidir. Kalp tutulumu, akut romatizmal ateşin en önemli majör bulgusudur. Ancak her ARA atağında gelişmeyebilir. Kardit, ilk ARA atağının yaklaşık yüzde 50-70'inde bildiriliyor" diye konuştu.

"Bu belirtiler acil değerlendirme gerektiriyor"

Açıklamasını uyarıyla tamamlayan Alpan, "Yeni başlayan nefes darlığı, istirahatte taşikardi, senkop ya da kalp yetersizliği bulguları acil değerlendirme gerektirir. Boğaz enfeksiyonu geçiren çocukları, kalp açısından da dikkatle takip etmeliyiz" şeklinde konuştu.