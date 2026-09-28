Uzm. Dr. Ecemiş, H. pylori'nin mide kanseri riskine zemin hazırlayabildiğini söyledi

Mide ve onikiparmak bağırsağında yaygın görülen Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, "Ülkemizde erişkinlerin yarısından fazlasında bu bakteri saptanabiliyor. Çoğu kişide sessiz seyretse de gastrit, ülser ve hatta uzun vadede mide kanseri riskine zemin hazırlayabiliyor" dedi.

Liv Hospital Samsun Gastroenteroloji Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, Helicobacter pylori enfeksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Mide ve onikiparmak bağırsağında yaygın görülen Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonunun toplumda sanılandan çok daha sık olduğunu belirten Uzm. Dr. Ecemiş, "Ülkemizde erişkinlerin yarısından fazlasında bu bakteri saptanabiliyor. Çoğu kişide sessiz seyretse de gastrit, ülser ve hatta uzun vadede mide kanseri riskine zemin hazırlayabiliyor" diye konuştu.

"Hijyen yetersizlikleri nedeniyle yayılabilir"

Uzm. Dr. Ecemiş, H. pylorinin çoğunlukla ağızdan bulaştığını ve kişiden kişiye temas, ortak kullanılan mutfak gereçleri ya da hijyen yetersizlikleriyle yayıldığını vurguladı. Ecemiş, "Hastalarımız en sık mide yanması, şişkinlik, ağız kokusu, geğirti ve bulantı gibi şikayetlerle başvuruyor. Ancak her zaman belirti vermediği için tanıda endoskopi, nefes testi veya dışkı testi gerekebiliyor" ifadelerini kullandı.

"İlaçlar düzensiz kullanılırsa bakteri direnç kazanabilir"

Tedavi hakkında bilgi veren Ecemiş, "H. pylori tedavisinde mide asidini baskılayan ilaçlar ile birlikte iki antibiyotik kullanıyoruz. Bu tedavi 14 gün sürüyor ve başarı oranı yüksek. Ancak ilaçlar düzensiz alınırsa bakteri direnç kazanabiliyor. Bu yüzden hastaların tedaviye eksiksiz uyması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Tedavide sigara, alkol, aşırı baharat ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı"

Beslenme ve yaşam tarzına da değinen Uzm. Dr. Ecemiş, "Tedavi sürecinde sigara, alkol, aşırı baharat ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Ayrıca, probiyotik gıdalar bağırsak florasını destekleyerek hastaların kendini daha iyi hissetmesini sağlayabiliyor. En önemlisi, mide şikayetleri uzun sürüyorsa mutlaka hekime başvurulmalı, çünkü erken tanı hayat kurtarır" açıklamasında bulundu.