Uzman Dr. Geyik: Tip 2 diyabet ve prediyabet sinsi ilerleyebilir, bu belirtilere dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzman Dr. Geyik: Tip 2 diyabet ve prediyabet sinsi ilerleyebilir, bu belirtilere dikkat

Uzman Dr. Geyik: Tip 2 diyabet ve prediyabet sinsi ilerleyebilir, bu belirtilere dikkat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, tip 2 diyabet ve prediyabetin uzun süre belirti vermeden ilerleyebileceğini, bu nedenle 'kendimi iyi hissediyorum' düşüncesinin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, tip 2 diyabet ve prediyabetin uzun süre belirgin şikayetlere neden olmadan ilerleyebileceğini belirterek, günlük yaşamda sıradan görülen bazı değişikliklerin kan şekeriyle ilgili önemli uyarılar olabileceğini söyledi.

Diyabetin her zaman belirgin şikayetlerle ortaya çıkmadığını ifade eden Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Endokrinoloji Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, özellikle tip 2 diyabet ve diyabet öncesi dönem olarak bilinen prediyabetin kişinin kendisini sağlıklı hissetmesine rağmen sinsi şekilde ilerleyebildiğine dikkat çekti.

"Kendimi iyi hissediyorum düşüncesi yanıltıcı olabilir"

Tip 2 diyabette belirtilerin yavaş ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Geyik, "Tip 2 diyabet ve diyabet öncesi evre olan prediyabet, uzun süre hiçbir şikayete yol açmadan sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Bu nedenle 'Kendimi iyi hissediyorum, hastalanmam' düşüncesi yanıltıcı olabilir" dedi.

Bu belirtilere dikkat

Yüksek kan şekerinin bazı kişilerde çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini aktaran Geyik, aşırı susama ve sık idrara çıkma, sürekli halsizlik ve sık acıkma, bulanık görme, açıklanamayan kilo değişiklikleri, yaraların geç iyileşmesi, el ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma ile tekrarlayan enfeksiyonların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Boyun ve koltuk altındaki koyulaşma uyarı olabilir

Boyun ve koltuk altı gibi kıvrım bölgelerinde görülen kadifemsi koyulaşmaların da dikkat edilmesi gereken bulgular arasında yer aldığını belirten Geyik, bu durumun tıpta "akantozis nigrikans" olarak adlandırıldığını ve insülin direnciyle ilişkili olabileceğini ifade etti.

Kimler risk altında?

Ailesinde diyabet bulunan, fazla kilosu olan, hareketsiz yaşam süren ve ileri yaş grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Geyik, risk faktörleri bulunan kişilerin herhangi bir belirti ortaya çıkmasını beklemeden düzenli sağlık kontrollerini yaptırmasının önemine dikkat çekti. Diyabet tanısının yalnızca belirtilere bakılarak konulmadığının altını çizen Geyik, tanı ve değerlendirmede çeşitli kan şekeri testlerinden yararlanıldığına dikkat çekti. HbA1c testinin yaklaşık son üç aylık dönemdeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi verdiğini ifade eden Geyik, "HbA1c değerinin yüzde 5,7-6,4 arasında olması prediyabet, yüzde 6,5 ve üzerinde olması ise diyabet açısından değerlendirilmesini gerektiriyor. Kesin tanının ise hekim tarafından, gerekli testler ve klinik değerlendirme birlikte ele alınarak konulması gerekiyor" diye konuştu.

"Erken teşhis büyük önem taşıyor"

Diyabetin erken dönemde fark edilmesinin hastalığın kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Melek Aksu Geyik, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve gerekli durumlarda kilo kontrolünün diyabet riskinin azaltılmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman Dr. Geyik: Tip 2 diyabet ve prediyabet sinsi ilerleyebilir, bu belirtilere dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Zelenski’den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir Zelenski'den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir
Manchester United’a 906’da büyük şok Son saniyede kaleye füze yolladı Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Bir dönem Beşiktaş’taydı Bayern Münih’in 60 maçlık serisine son verdi Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı

17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
17:13
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
16:32
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:18
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 17:40:21. #7.12#
SON DAKİKA: Uzman Dr. Geyik: Tip 2 diyabet ve prediyabet sinsi ilerleyebilir, bu belirtilere dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement