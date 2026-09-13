Uzman uyardı, okul döneminde kahvaltı ve 8 saat uyku ihmal edilmemeli - Son Dakika
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Uzman uyardı, okul döneminde kahvaltı ve 8 saat uyku ihmal edilmemeli

Uzman uyardı, okul döneminde kahvaltı ve 8 saat uyku ihmal edilmemeli
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, okulların açılması ve havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonlara karşı kahvaltının atlanmaması gerektiğini söyledi. Arslan, bağışıklık için günde en az 2 litre su ve 8 saat kesintisiz uyku önerdi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, "Okullarla beraber kahvaltı denen çok önemli bir öğünümüz var, en başında bunu atlamamamız gerekiyor. Mutlaka proteinli, karbonhidratlı ve yağı dengeli bir kahvaltı yapılması gerekiyor ki güne zinde ve dinç olarak başlayabilelim" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Sonbaharın gelmesiyle ve okulların açılmasıyla birlikte artacak rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Arslan, "Bunların başında gribal ve soğuk algınlığı geliyor. Bunu hem çocuklarımızı hem bizi hem de yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı nasıl etkileyeceği konusunda konuşacağız. Her şeyden önce mevsim geçişlerinde direncimizi güçlendirmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bunu da en başta sağlıklı beslenerek yapacağız. Okullarla beraber kahvaltı denen çok önemli bir öğünümüz var, en başında bunu atlamamamız gerekiyor. Mutlaka proteinli, karbonhidratlı ve yağı dengeli bir kahvaltı yapılması gerekiyor ki güne zinde ve dinç olarak başlayabilelim" diye konuştu.

Soğukların gelmesiyle su içme ihtiyacının azalacağını ama vücudun suya olan ihtiyacının azalmayacağını söyleyen Arslan, "Su içmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. İki litreye kadar düşülebilir ama kesinlikle 2 litrenin altına su içilmemesini istiyoruz. Taze sıkılmış meyve suları yardımcı olabilir ama çay, kahve ve diğer asitli içecekler kesinlikle bağışıklığımıza hiçbir katkısı olmayan olumsuz etkileyen sıvı içeceklerdir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Günün diğer kısmında da balık, tavuk ve et olmak üzere direncimizi güçlü tutacak şekilde beslenmemiz gerekiyor. Bununla beraber uyku düzeninin de sağlanması lazım. Çocuklarda ve erişkinlerde mutlaka 8 saat kesintisiz uykuyu direnci güçlü tutmak açısından öneriyoruz. Mevsime uygun giyinilmesi, sıcak ve soğuğa fazla maruz kalmamaya çalışmalıyız. Kapalı ortamlarda ve havasız yerlerde çok fazla vakit geçirmemeliyiz. Bunlarla beraber kronik hastalarımız varsa rutin sağlık kontrollerini yaptırmalı, tansiyonunu, şekerini ve kalp rahatsızlıkları varsa ilaç düzenlemelerini bu dönemde ekstra üzerine düşerek sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Serpil Arslan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman uyardı, okul döneminde kahvaltı ve 8 saat uyku ihmal edilmemeli - Son Dakika

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