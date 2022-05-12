Uzmanı bahar aylarına özel uyardı: Geniş kapsamlı alerji testi mutlaka yapılmalı - Son Dakika

Isınan havalarla birlikte birden ortaya çıkan bahar alerjisi semptomları çoğu kişinin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Polen gibi rahatsız edici bahar alerjilerinin kaynaklarını bilmenin, maruziyetin azalmasında yardımcı olabileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu, bahar alerjisi semptomları hakkında açıklamalarda bulundu. Özsu, "Havaların ısınmaya başladığı bahar aylarından itibaren artan bu şikayetler ihmal edilmemeli, mutlaka geniş kapsamlı bir alerji testi yapılmalı ve kişinin neye karşı alerjisi olduğu net bir şekilde tespit edilmelidir" dedi.

Baharın gelmesi pek çok insan için mutluluk kaynağı olsa da mevsimsel alerjisi olanlar için bu durumun oldukça rahatsız edici olabileceğini belirten Çakmak Erdem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu, bunun nedeninin baharla birlikte ağaçlardan, çimenlerden, otlardan ve diğer bitkilerden çıkan polenlerin havaya yayılması olduğunu vurguladı. Özsu, "Polenler, gözle görülmeyen alerjenler içeren proteinlerden oluşan tohumlardır. Hava yoluyla alınan alerjenler arasında en sık semptoma yol açan, polendir. Her bireyde farklı polenler, alerjilere yol açabilir. Bu alerjilerin en yaygın belirtileri; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, gözde-damakta kaşıntı, geniz akıntısı ve kuru öksürüktür" ifadelerini kullandı.

"BU ŞİKAYETLER İHMAL EDİLMEMELİ"

Bahar aylarından itibaren artan şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Savaş Özsu, "İhmal edilmemeli, mutlaka geniş kapsamlı bir alerji testi yapılmalı ve kişinin neye karşı alerjisi olduğu net bir şekilde tespit edilmelidir. Ciltten veya kandan baktığımız bu alerji testleri sayesinde ot, ağaç polenleri, ev tozu, kedi, köpek tüyü gibi yaygın olarak görülen birçok alerjen kolayca tespit edilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta özellikle cilt testi yapılmadan önce antihistaminik dediğimiz alerjiyi baskılayan ilaçların kullanılmaması gerektiğidir" şeklinde konuştu.

ÖZELLİKLE SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Doç. Dr. Savaş Özsu hayat kalitesini oldukça düşüren bu hastalığın etkilerini azaltmak içinse şu önerilerde bulundu:

"Alerji semptomlarının hafiflemesi için doktorunuzun reçete ettiği antihistaminik ilaçları kullanmayı ihmal etmeyin, polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde, özellikle sabah ve öğle saatlerinde; kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın, kendinizi polenlerden korumak için; şapka takın, gözlük kullanın, uzun kollu giysiler giyinin, eve gelince giysileri değiştirin, bol su ile duş alın veya saçınızı ve yüzünüzü bol su ile yıkayın, evinize ya da aracınıza polen girmesine izin vermeyin (sabah 05.00-10.00 arası camları kapalı tutun), çamaşırlarınızı polenlerin arttığı zamanlarda ev içerisinde kurutun, toplu taşıma kullanıyorsanız açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya çalışın."