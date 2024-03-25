Uzmanı uyardı: Kedi tırmalaması hastalığı her yıl artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uzmanı uyardı: Kedi tırmalaması hastalığı her yıl artıyor

Kedi tırmalaması sonucu ortaya çıkan kedi tırmığı hastalığı hakkında uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Bağışıklık sistemi zayıf veya tam olarak gelişmemiş bireylerde hastalığın ciddi şekilde seyredebileceği belirtiliyor. Kedilerde belirgin semptomlar görülmediği için insanlar, kedilerini sağlıklı olarak algılayıp hastalığa yakalanabiliyor. Özellikle çocuklar, kanser ve HIV hastaları risk altında bulunuyor. Kedi tırmığı hastalığından korunmak için pire ve kene mücadelesi yapılması, dışarıdaki kedilere temas etmekten kaçınılması ve hijyenik önlemlerin alınması gerekiyor.

25.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanı uyardı: Her yıl giderek artıyor

SİVAS - Kedi tırmalaması sonucu ortaya çıkan kedi tırmığı hastalığı hakkında özellikle kanser ve HIV hastalarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Onur Başbuğ, bağışıklık sistemi zayıflamış veya tam olarak gelişmemiş bireylerde hastalığın ciddi şekilde seyredebileceğini söyledi.

Kedi tırmığı hastalığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Onur Başbuğ, hastalığın giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Başbuğ, bu hastalığı kedilerde belirgin olarak gözlenmediğini bu yüzdende hayvan severlerin kedileri sağlıklı olarak algılayıp bu hastalıktan habersiz bir şekilde hastalığa yakalanabildiğini ifade etti.

Kedilerde klinik semptomlar görülmüyor

Son yıllarda artan bir trend gösteren kedi tırmığı hastalığını değerlendiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Onur Başbuğ, "Ne yazık ki, kedilerde belirgin semptomlar gözlenmediğinden, insanlar kedilerini sağlıklı olarak algılayıp bu hastalıktan habersiz bir şekilde hastalığa yakalanabilmektedirler. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, hastalığın her yıl arttığını göstermiştir. Özellikle çocuklar bu hastalık için risk altındadırlar, çünkü sağlıklı bireyler belirgin bir semptom göstermeksizin hastalığı atlatırken, bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiş çocuklarda hastalık ortaya çıkabilir ve önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunun yanı sıra kanser ve HIV hastalarının da dikkat etmeleri gerekmektedir. Normal sağlıklı bireyler hastalığı belirgin semptomlar göstermeden atlatabilirlerken, bağışıklık sistemi zayıflamış veya tam olarak gelişmemiş bireylerde hastalık ciddi şekilde seyredebilir ve ne yazık ki istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu hastalıkta özellikle dikkat etmemiz gereken nokta, kedilerde klinik semptomların görülmemesidir. Dolayısıyla, kedileri sağlıklı olsalar bile, kedi sahiplerinin düzenli aralıklarla pire ve kene mücadelesi yapmaları gerekmektedir. Ayrıca Kedi tırmığı hastalığının en büyük nedenlerinden biri, dışarıdaki kedi kavgalarıdır. Evcil kediler, dışarıdan herhangi bir kediyle kavga ettiğinde bu hastalığı kolaylıkla yakalanabilirler. Bu nedenle, veteriner hekimlerle düzenli olarak işbirliği içinde olunmalıdır" şeklinde konuştu.

"Dışarıdaki kedilere temas etmekten kaçınmalıyız"

Sokak kedileri veya diğer kedilerle temas halinde bulunan çocukların ellerini yıkamalarının veya uygun bir dezenfektanla temizlemelerinin önemine değinen Başbuğ, "Bu basit yöntemlerle hastalıktan kaçınabiliriz. Kedi tırmığı hastalığının temel problemi, pirelerin taşıyıcı olmasıdır. Bu pireler, dışkılarıyla kedinin çeşitli yerlerine etkenleri bulaştırabilirler. Aslında bu, bir döngüdür. Pireler, kedi ve insan arasında dolaşım gösteren bir sirkülasyon oluşturur. Etkenler kedinin kanında bulunabilir. Kediler, patileriyle tırmalayarak veya yalayarak bu etkenleri temas ettikleri yere bulaştırabilirler. İnsanlar da bu yerlere temas ettiklerinde veya kediler insanları tırmaladıklarında veya ısırdıklarında hastalığa yakalanabilirler. Hastalığımızla ilgili olarak kedilerde tam olarak etkili bir tedavi yöntemi şu anda bulunmamaktadır. Uzun süre antibiyotik tedavisi uygulanabilir, ancak kesin bir tedavi yöntemi henüz mevcut değildir. Kedilerden insanlara geçen birçok hastalık vardır, bu hastalığımızda olduğu gibi, dışarıdaki kedilerle temas etmekten kaçınmamız ve gerekli hijyenik tedbirleri almamız son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

kedi, HIV, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: Kedi tırmalaması hastalığı her yıl artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Filiz Akın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
    20:35 Filiz Akın'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son olarak hastanede tedavi gören Akın, sosyal medya hesabından hasta odasında çektiği bir videoyu paylaştı. Akın, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedaviyi evde alabileceğini ve bir süre daha antibiyotik kullanması gerektiğini belirtti.

  • KBÜ, HIV ve HPV iddialarını yalanladı
    20:21 KBÜ, HIV ve HPV iddialarını yalanladı

    Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.

  • Burdur Devlet Hastanesinde Yapılan Muayene Sayısı 224 Bine Ulaştı
    19:59 Burdur Devlet Hastanesinde Yapılan Muayene Sayısı 224 Bine Ulaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen aralık ayında hizmete açılan Burdur Devlet Hastanesinde yapılan muayene sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı. Hastanede 47 bin acil muayene, 2 bin 400'ü aşkın cerrahi işlem, 625'in üzerinde yoğun bakım hizmeti ve 4 bin 600'ü aşkın hasta yatırılarak tedavi gerçekleştirildi.

  • Ramazan Ayında Çorba İçmenin Faydaları
    18:33 Ramazan Ayında Çorba İçmenin Faydaları

    İftar sofralarında tüketilen çorbalar, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak sağlıklı bir şekilde orucunuzu açmanıza yardımcı olur. Çorba seçiminde hafif ve besleyici seçenekleri tercih etmek önemlidir. Sıvı alımını sağlar, tokluk hissi verir, besleyici olabilir, kolay hazırlanır, mideyi rahatlatır, termal rahatlama sağlar.

  • Kastamonu'da Sağlık Destek Hattı Kuruldu
    17:40 Kastamonu'da Sağlık Destek Hattı Kuruldu

    Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan sağlık destek hattı ile vatandaşlara sağlık hizmetine daha kolay ulaşma imkanı sağlanacak. Hastanelerde başvurulması gereken bölümle ilgili bilgilendirme, randevu ve aciliyet durumuna göre çözüm yolları sunulacak. Mesai saatlerinde hizmet verecek olan destek hattı, yaşanan sorunların da iletilmesine olanak sağlayacak. Vatandaşlar, destek hattını aradıklarında danışman hekim ve iletişim personeli ile görüşebilecekler. Ayrıca, ilçelerde bulunan devlet hastanelerinin yataklı servisleri aktif hale getirilerek vatandaşlara daha verimli sağlık hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

  • Seçim Kampanyaları Stres Yaratıyor: Sağlığınızı Kaybetmeden Değerini Bilin
    17:09 Seçim Kampanyaları Stres Yaratıyor: Sağlığınızı Kaybetmeden Değerini Bilin

    Seçim kampanyaları ve sonuçlarının yaklaştığı dönemlerde stres yükü artıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, adaylara ve kampanyada çalışanlara sağlıklarını korumaları için tavsiyelerde bulundu. Stresi azaltmak, sağlıklı yaşam için zaman ayırmak, düzenli egzersiz yapmak ve beslenmeye dikkat etmek önemli. Ayrıca, kronik hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

  • Gaziantep'te İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
    16:40 Gaziantep'te İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

    Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şubesi iş birliğinde, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği sorunları hakkında bilgiler verildi ve iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi vurgulandı.


18:58 Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti Annesini ve kız kardeşini öldürüp camide intihar etti
18:49 Bakan Işıkhan’dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya müjdesi
18:47 İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi İsrail heyetinin Washington ziyareti iptal edildi
18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 20:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanı uyardı: Kedi tırmalaması hastalığı her yıl artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement