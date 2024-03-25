Uzmanı uyardı: Kedi tırmalaması hastalığı her yıl artıyor

Sağlık

Uzmanı uyardı: Her yıl giderek artıyor

SİVAS - Kedi tırmalaması sonucu ortaya çıkan kedi tırmığı hastalığı hakkında özellikle kanser ve HIV hastalarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Onur Başbuğ, bağışıklık sistemi zayıflamış veya tam olarak gelişmemiş bireylerde hastalığın ciddi şekilde seyredebileceğini söyledi.

Kedi tırmığı hastalığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Onur Başbuğ, hastalığın giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Başbuğ, bu hastalığı kedilerde belirgin olarak gözlenmediğini bu yüzdende hayvan severlerin kedileri sağlıklı olarak algılayıp bu hastalıktan habersiz bir şekilde hastalığa yakalanabildiğini ifade etti.

Kedilerde klinik semptomlar görülmüyor

Son yıllarda artan bir trend gösteren kedi tırmığı hastalığını değerlendiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Onur Başbuğ, "Ne yazık ki, kedilerde belirgin semptomlar gözlenmediğinden, insanlar kedilerini sağlıklı olarak algılayıp bu hastalıktan habersiz bir şekilde hastalığa yakalanabilmektedirler. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, hastalığın her yıl arttığını göstermiştir. Özellikle çocuklar bu hastalık için risk altındadırlar, çünkü sağlıklı bireyler belirgin bir semptom göstermeksizin hastalığı atlatırken, bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiş çocuklarda hastalık ortaya çıkabilir ve önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunun yanı sıra kanser ve HIV hastalarının da dikkat etmeleri gerekmektedir. Normal sağlıklı bireyler hastalığı belirgin semptomlar göstermeden atlatabilirlerken, bağışıklık sistemi zayıflamış veya tam olarak gelişmemiş bireylerde hastalık ciddi şekilde seyredebilir ve ne yazık ki istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu hastalıkta özellikle dikkat etmemiz gereken nokta, kedilerde klinik semptomların görülmemesidir. Dolayısıyla, kedileri sağlıklı olsalar bile, kedi sahiplerinin düzenli aralıklarla pire ve kene mücadelesi yapmaları gerekmektedir. Ayrıca Kedi tırmığı hastalığının en büyük nedenlerinden biri, dışarıdaki kedi kavgalarıdır. Evcil kediler, dışarıdan herhangi bir kediyle kavga ettiğinde bu hastalığı kolaylıkla yakalanabilirler. Bu nedenle, veteriner hekimlerle düzenli olarak işbirliği içinde olunmalıdır" şeklinde konuştu.

"Dışarıdaki kedilere temas etmekten kaçınmalıyız"

Sokak kedileri veya diğer kedilerle temas halinde bulunan çocukların ellerini yıkamalarının veya uygun bir dezenfektanla temizlemelerinin önemine değinen Başbuğ, "Bu basit yöntemlerle hastalıktan kaçınabiliriz. Kedi tırmığı hastalığının temel problemi, pirelerin taşıyıcı olmasıdır. Bu pireler, dışkılarıyla kedinin çeşitli yerlerine etkenleri bulaştırabilirler. Aslında bu, bir döngüdür. Pireler, kedi ve insan arasında dolaşım gösteren bir sirkülasyon oluşturur. Etkenler kedinin kanında bulunabilir. Kediler, patileriyle tırmalayarak veya yalayarak bu etkenleri temas ettikleri yere bulaştırabilirler. İnsanlar da bu yerlere temas ettiklerinde veya kediler insanları tırmaladıklarında veya ısırdıklarında hastalığa yakalanabilirler. Hastalığımızla ilgili olarak kedilerde tam olarak etkili bir tedavi yöntemi şu anda bulunmamaktadır. Uzun süre antibiyotik tedavisi uygulanabilir, ancak kesin bir tedavi yöntemi henüz mevcut değildir. Kedilerden insanlara geçen birçok hastalık vardır, bu hastalığımızda olduğu gibi, dışarıdaki kedilerle temas etmekten kaçınmamız ve gerekli hijyenik tedbirleri almamız son derece önemlidir" şeklinde konuştu.