Uzmanından uyarı: "Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları" - Son Dakika
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Uzmanından uyarı: "Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları"

01.09.2022 23:48
Uzmanından uyarı: "Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları"

Uzmanından uyarı: "Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları" Profesör uyardı: Sosyal medyada aşırı hazır gıda reklamları düzensiz aşerme, ölümlü gebelik ve kısırlık getiriyor Uzman doktor uyardı: Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food...

Uzmanından uyarı: "Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları"

Profesör uyardı: Sosyal medyada aşırı hazır gıda reklamları düzensiz aşerme, ölümlü gebelik ve kısırlık getiriyor

Uzman doktor uyardı: Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer:

"Doymamış yağ asidi ve yüksek katkı maddeleri sindirim sistemlerini bozuyor"

"Obeziteyi artırma, ölümlü, erken gebelik ve kısırlığın kapısını çalıyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sosyal medya üzerinde yayınlanan yüzlerce fast food reklamları, gebe hastalarda düzensiz aşermeyi, obezite nedeniyle ölümlü gebelik ve kısırlık getirdiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde yüzlerce yemek ve hazır gıda olarak bilenen fast food reklamlarının artması vatandaşlar üzerinde büyük tehdit oluşturduğu ortaya çıktı. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, gebe hastalarda görsel reklamlar nedeniyle düzensiz aşerme ve sürekli tüketilen fast foodların ölümlü gebelik, erken doğum ve kısırlığa neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Özellikle gebe hastalarımız sosyal medyada aşırı derecede reklam görüp hazır gıdalara yönelim görmekte. Bu hazır gıdaların bebek sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkisinin olduğunu mutlaka görmeleri ve bilinçlenmeleri gerekir. Sosyal medyada çıkan reklamlar yeme isteğini artırmakta, farkında olmadan bu zararlı gıdaların tüketimini sağlayabilmektedir. Bu reklamlar aşermelere neden olabilmekte. Bu görselleri görseniz bile iradenizle bu gıdalardan uzak durmanızı öneriyoruz. Bebek ve kendi sağlıkları için hazır fast food, patates cips ve kola gibi işlenmiş gıdalardan uzak durmanızı öneriyorum" dedi.

"Doymamış yağ asidi ve yüksek katkı maddeleri sindirim sistemlerini bozuyor"

Vitamin ve minerali az besin olan fast foodlar doymamış yağ asidi ve yüksek katkı maddeleri içererek anne adaylarında sindirim sistemini bozduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fast Food gibi patates cips, kola gibi gıdalar özellikle hamileler ve anne adayı kişilerde ciddi risk oluşturmakta. Fast food aslında besin değeri düşük kalori oranı yüksek besinlerdir. Bunlara baktığımızda doymamış yağ asidinden yüksek katkı maddeleri fazla bulunan gıdalar olduğu için sağlığı ciddi anlamda bozabilmektedir. Hamilelikte sindirim sistemi yavaş çalışmakta bu tür katkı maddeler içeren gıdaları yediğimiz zaman sindirim sisteminin daha sağlıksız çalışmasına neden olabilmekte ve bebek üzerinde olumsuz etkisi olmakta. Fast food gibi doymamış yağ oranı ve kalori oranı yüksek olan gıdalar tükettiğimizde anne adayları ve hamilelerde besin eksikliğine neden olmakta. Biz bunları tükettiğimizde vitamin, mineral az alıyoruz ve bebeğin beslenmesini bozmuş oluyoruz yeterince vitamini alamıyoruz" diye konuştu.

"Obeziteyi artırma, ölümlü, erken gebelik ve kısırlığın kapısını çalıyor"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, fast food ürünlerinin obezite, ölümlü gebelik, erken doğum ve kısırlık getirdiğini belirtti. Çoksüer, "Bu tür gıdaları tüketenlerde obezite oranı ciddi anlamda artığını görüyoruz. Obezite artan kişilerde çocuk üzerinde düşük yapma, ölü doğum ve erken doğum oranı artabilmekte. Obeziteye bağlı kısırlık oranında artığını görmekteyiz, bunları ciddi anlamda tüketmeyi kısıtlamamız lazım. Bebeğin beyin gelişimi de ciddi anlamda olumsuz etkilemekte, alerji ve astımında ciddi anlamda bebeklerde yükseldiğini görmekteyiz. Anne adaylarında gebelik tansiyonu artabilmekte buna bağlı olarak bebeğin gelişme geriliği ve bozukluğu artmakta" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Bebek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından uyarı: 'Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzmanından uyarı: "Gebe hastalarda düzensiz aşermenin altındaki neden fast food reklamları" - Son Dakika
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